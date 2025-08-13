台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

▲監院最新財報顯示，前台南市議長、現任市議員郭信良債務破億。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院新一期廉政公報中，包含多位台南市議員財產申報，其中，國民黨議員林燕祝身家粗估破億、才從基進黨退出的李宗霖僅申報存款13萬，無黨籍議員杜素吟財力驚人，光存款就高達1億2456萬。而官司纏身的前議長郭信良則是欠債高達1億4811萬，多用於週轉金。

國民黨議員林美燕名下4筆土地，1部日產汽車、1部MINI，現金250萬元、存款4096萬3797元、股票總值66萬8530元、基金受益憑證81萬5318元、16筆保險、債權300萬元用於借貸，事業投資數家幼兒園總值600萬。

國民黨議員林燕祝名下7筆土地、3筆建物，1部國瑞汽車、1部TOYOTA汽車，存款1843萬5624元、股票總值500萬420元、債券1408萬3620元、基金受益憑證2312萬1864元、其他金融商品總額889萬6013元、9筆保險、債務1000萬588元，用於周轉及購置不動產，身家粗估上億。

才從基進黨退黨的李宗霖名下則無任何不動產，僅申報有現金5萬3572元、存款13萬2975元及2筆保險。民進黨議員李偉智名下有7筆土地、3筆建物，1部HONDA汽車、2部本田汽車、1部福特汽車還有一部Tesla，存款79萬4380元、9筆保險，負債4602萬826元，用於週轉金、購置汽車、房產。

無黨籍議員杜素吟財力驚人，名下12筆土地、3筆建物、1部賓士，光存款就高達1億2456萬5831元、3筆保險、債權部分，有多筆土地最高限額抵押權總值1842萬元。無黨籍議員邱昭勝名下則有1筆土地、1筆建物，存款19萬5836元、4筆保險，債務5373萬2539元，用於週轉金、購置不動產。

無黨籍前議長郭信良名下6筆土地、1筆建物，存款42萬4875元、華隆股票總值2萬4000元、2筆保險，債務高達1億4811萬8229元，多用於週轉金。

