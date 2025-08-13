郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委蘇清泉昨質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝脫口說出「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」屏東縣長周春米則表示，「郭智輝部長，你錯了！」鄉親要的是安全、安心、遠離核災，從來不是特權與好處，郭的發言讓人遺憾。對此，民進黨立委莊瑞雄今（13日）替郭緩頰，認為他只是講話較直白，周則是地方父母官心態，「郭部長想法是細緻化説人性心態」，跟事實沒太大差距。

針對郭智輝言論與周春米反擊，莊瑞雄上午受訪表示，「郭智輝講的比較直白啦，郭智輝原意我不知道，他的內心是表達什麼」，但他是一個管理學者，說這話是說百姓心態跟政府政策間有所落差，敦親睦鄰對民眾來講，是政府的贖罪。周春米想法跟郭不同，周站在地方，認為核三在屏東，屏東人感受最深刻，屏東人不會喜歡核廢料，她是地方父母官心態。「郭部長想法是細緻化説人性心態」，因為核三廠對周邊有補助，站在現在鎮長、代表、社團，確實認為是補助來源，郭只是把大家不喜歡聽的真相講出來，其實也沒有跟事實多大差距。

莊瑞雄指出，核三在屏東超過40年，地方忍受核災的風險因應，當然還有在地方上放1萬多桶核廢料，政府當然要有一定作為，就像蘭嶼，43年放了10萬多桶核廢料，「我們為什麼要到蘭嶼去，要求衛福部10月提出新建醫院計畫，這也是政府的贖罪」，講直白這就是贖罪，地方上拿補助，如蘭嶼的電費也幾乎全國最低，不用付電費，原因在這。

莊瑞雄認為，政府要憐憫、贖罪心態，不是說在地民眾拿了就會接受核廢料或讓核三荼毒地方。2019年恆春鎮長盧玉棟帶著代表、里長，從恆春鎮公所徒步走到蘭州交流道，為了就是要一條安全回家的路，訴求跟其他縣市不同，他的訴求是，回來會比較快，萬一核三廠發生核災，沒有逃生的路，鎮長、里長、代表都出來了，說我們要一條逃生路，你現在怎麼拿出民調說核三周邊七成贊成核三留著？這就胡說八道，要有理性，把屏東、恆春人說得像白癡一樣，說他們好喜歡核廢料，台北要電，恆春來就好，有這麼白癡嗎？核三是潘朵拉的盒子，重啟了接下來他們要的是核一、核二，台北、新北人要三思啊。

莊瑞雄質疑，黃國昌不是要給新北更好的選擇？屏東也要一個更好的選擇，不能只有新北、台北好，全台灣各地要共好，將心比心，在地人有在地人想法，不要豪宅全住在台北，先到到墾丁買房子住住看跟當地人聊聊，就知道是不是當地人真的喜歡核三核、核廢料。

莊瑞雄也說，在核三工作100多人而已，不要說的帶動經濟，要有科學理性務實，基於科學，風險不是主管機關說安全就安全，福島核災前日本政府也說很安全，那天去工作的人到現在都無法回家，變成禁制區了，核安核廢料怎麼解決是重中之重。

另針對823後傳出內閣要小幅度改組，莊瑞雄表示，行政院長的權限、總統的權限都尊重，如果能讓行政團隊更精準掌握民意，讓民眾有更大支持，改組有道理。