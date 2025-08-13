普普會週五登場　白宮：聆聽行程不會有協議　幫助終結俄烏戰爭

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

白宮宣布，美國總統川普本週五將在阿拉斯加安克拉治與俄羅斯總統普丁進行雙邊會談，尋求化解俄烏戰爭僵局。白工發言人表示，這次聆聽行程，不會做任何協議。這次會面也被視為川普對戰事局勢作出最佳判斷的契機，但澤倫斯基拒絕割讓土地的態度，也讓和平協議前景充滿不確定性。

川普政府本次外交行動標榜以結束殺戮為目標，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，川普希望通過面對面會談而非電話溝通，來更清楚掌握戰爭動態。然而，川普提出的「領土交換」方案引發爭議，基輔方面堅決反對，讓這場和平努力充滿壓力與挑戰。川普的立場似乎在尋找一條快速解決的捷徑，但是否能被各方接受仍存疑。

美媒分析，川普與普丁的會談將是測試俄方態度的關鍵，但也可能為美國的國際形象帶來挑戰。若俄羅斯在烏克蘭東部的占領地得到保留，這可能傳遞出美國對其他地緣政治問題的弱勢立場，並影響與盟友的信任關係。李威特試圖淡化擔憂，表示川普有信心達成和平，並已與歐洲盟友保持聯繫。

澤倫斯基的堅定立場與川普的「領土交換」提案形成鮮明對比，突顯這場外交博弈的緊張性。評論認為，川普的策略可能未考量烏克蘭人民的情感和主權問題，且普丁是否願意妥協仍是未知數。川普能否突破僵局或只是徒勞，這次阿拉斯加會談將成為觀察美俄烏和平進程的重要指標。