南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證　黃偉哲：讓防暴落實日常

▲台南市南區明德社區與大內區環湖社區獲頒紫絲帶認證，為台南爭光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區明德社區與大內區環湖社區，代表南市參加衛福部「113年紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，雙雙獲頒2朵紫絲帶與5萬元獎金，不僅為台南爭光，更在性別暴力預防上再創里程碑，12日市政會議上，兩社區代表親自獻獎，市長黃偉哲肯定他們長期以多元方式宣導防暴，讓理念不只是口號，實至名歸。

黃偉哲感謝台南36個在地社區組織及社會局夥伴的投入，期許明德與環湖社區繼續挑戰第2朵、第3朵紫絲帶。他也呼籲，每位市民都是「暴力守門員」，在日常生活中發揮影響力，共同打造沒有暴力、充滿關懷與尊重的幸福城市。

社會局長郭乃文表示，過去防暴工作多聚焦於三級處遇，但真正有效的方法是將觀念前移、向下紮根。「預防勝於治療」不只適用於健康管理，更適用於暴力防治，唯有從日常做起，才能有效降低案件發生與再發生。

明德社區結合在地眷村文化，將防暴理念融入年節食物製作活動，並在活動中心外牆彩繪防暴標語，把公共空間變成宣導平台；環湖社區則透過防暴口訣配上熟悉歌曲傳唱，成立防暴劇團，吸引長輩走出家門參與，也用戲劇與歌聲把防暴意識送進社區每個角落。兩社區的創意行動，讓防暴意識深植人心，為台南注入更多元與平等的新氣象。