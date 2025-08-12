　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

記者柯沛辰／綜合報導

北市一名婦人12日騎車到台大醫院附近停車，因懶得找其他車位，試圖將其他機車拖出，結果途中不慎放倒鄰車，竟還是自顧自將自己的車停入，隨後若無其事離開。這段行車紀錄器在網上瘋傳後，許多網友紛紛撻伐，並希望受害車主能看到這段關鍵影片，沒想到最後竟真的釣出苦主。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，一名婦人在台大醫院旁為了停車，硬是將隔壁的Gogoro「小藍」拖出來，結果失手放倒後還置之不理，「為所欲為的老人家，看到的時候已經來不及拿手機了，只能調行車記錄器了，希望小藍車主能看到...」

▲▼手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主。（圖／爆料公社）

▲婦人將自己的紅色機車塞進停車格，不慎放倒隔壁的藍色Gogoro，卻拍拍屁股走人。（圖／爆料公社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可見，婦人騎乘紅色機車找尋停車格，見路邊車格還稍有縫隙，便試圖挪動藍色Gogoro，還把交通錐移開，但後來發現位子還是不夠大，再度挪動藍色Gogoro，不料Gogoro當場倒地，而她最後也索性放任Gogoro倒在地上，將自己的車停好後離去。

影片一出，立刻引發網友怒火，短短7小時便有近萬人按讚、1800則留言。許多人紛紛留言，「垃圾人，不分年齡」、「好人幫忙錄影存證，好心有好報」、「把人家車放倒拍拍屁股直接走掉，希望車主能看到影片去報案」、「不是老人壞，是壞人變老了，這種行為應該是習慣了」、「這是我看過最扯的，直接走人，應該是慣犯了」、「這也太自私，希望車主抓到這個慣犯，讓他知道GGR一代修理起來到底有多貴」。

▲▼手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主。（圖／爆料公社）

影片瘋傳後，還真的釣出受害女車主留言，「Ｏ的，我是小藍車主...原PO在嗎？可以傳影片給我嗎？感激不盡...已網路報案！」她指出，第一時間看到影片時，馬上從辦公室衝出來查看，但婦人已經騎肇事車離開，她的小藍依舊躺在地上，「員警從我早上7點多停車後的監視器開始找紅色車主...也是辛苦員警了。」

受害女車主表示，目前估價金額是約5500。項目包含上周五才剛換新的右側煞車桿，還有車體座墊下的那個藍色車殼，「原廠師傅看過影片後說車台什麼的應該都沒問題，煞車桿也是外傷而已，不會影響行車安全。若右側全部零件都估價，可能連工帶料2-3萬。」

不過，女車主表示，目前想法是希望對方就賠個五千多，然後鄭重道歉，希望她以後不要再有這種行徑，畢竟如果要提告，「我還得請假出庭增加我的休假成本。所以最後決定就接受賠償與道歉。」

女車主說，預計明天親自到派出所，「再次感謝好心人提供了影片，讓我發現車子被弄倒，然後有證據可以報警。沒讓我只能摸摸鼻子認倒霉。最後感謝各位多方的建議與支持，對這個事件的感想就是，人在做天在看（行車記錄器也在看），若要人不知除非己莫為。」

▲▼手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主。（圖／爆料公社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚見「支解狗肉」！每公斤賣400元
賞巴掌逼大學生下跪道歉！「田老大」店要倒了
高鐵明天中午前正常行駛　旅客未搭乘「1年內全額退票」
恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持
楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」　陸警擴大13縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」將現　陸警擴大13縣市

孕媽咪看過來！民俗專家曝鬼月避煞關鍵...整理居家也是招

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課　懶人包一次看

台鐵明中午前「花東線、南迴線」全面停駛　觀光列車停開

LIVE／楊柳更猛了還會長大！15小時穿台路徑「強風雨」時程曝

惡鄰「紙板遮臉」噴漆破壞電子鎖！側臉露餡全場傻：這是在遮啥

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」將現　陸警擴大13縣市

孕媽咪看過來！民俗專家曝鬼月避煞關鍵...整理居家也是招

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課　懶人包一次看

台鐵明中午前「花東線、南迴線」全面停駛　觀光列車停開

LIVE／楊柳更猛了還會長大！15小時穿台路徑「強風雨」時程曝

惡鄰「紙板遮臉」噴漆破壞電子鎖！側臉露餡全場傻：這是在遮啥

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

生活熱門新聞

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／氣象署宣布14:30發布陸上颱風警報

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

更多熱門

相關新聞

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

楊柳颱風來勢洶洶，台南市政府12日晚間宣佈，因應13日颱風豪雨影響，全市停班停課，為方便民眾臨時移置車輛，減少地下室淹水風險，市府將在停班停課期間「有條件」開放全市10公尺以上道路紅、黃線停車，但嚴禁併排，以免影響救災車輛通行。

直擊高雄「三角錐展示街」　副分局長喊敦親睦鄰

直擊高雄「三角錐展示街」　副分局長喊敦親睦鄰

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

Gogoro最暢銷入門電動機車增新色

Gogoro最暢銷入門電動機車增新色

影印店老闆闖派出所開嗆　監視器還原經過

影印店老闆闖派出所開嗆　監視器還原經過

關鍵字：

三寶停車機車停車格Gogoro

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面