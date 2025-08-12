手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

記者柯沛辰／綜合報導

北市一名婦人12日騎車到台大醫院附近停車，因懶得找其他車位，試圖將其他機車拖出，結果途中不慎放倒鄰車，竟還是自顧自將自己的車停入，隨後若無其事離開。這段行車紀錄器在網上瘋傳後，許多網友紛紛撻伐，並希望受害車主能看到這段關鍵影片，沒想到最後竟真的釣出苦主。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，一名婦人在台大醫院旁為了停車，硬是將隔壁的Gogoro「小藍」拖出來，結果失手放倒後還置之不理，「為所欲為的老人家，看到的時候已經來不及拿手機了，只能調行車記錄器了，希望小藍車主能看到...」

▲婦人將自己的紅色機車塞進停車格，不慎放倒隔壁的藍色Gogoro，卻拍拍屁股走人。（圖／爆料公社，下同）

影片中可見，婦人騎乘紅色機車找尋停車格，見路邊車格還稍有縫隙，便試圖挪動藍色Gogoro，還把交通錐移開，但後來發現位子還是不夠大，再度挪動藍色Gogoro，不料Gogoro當場倒地，而她最後也索性放任Gogoro倒在地上，將自己的車停好後離去。

影片一出，立刻引發網友怒火，短短7小時便有近萬人按讚、1800則留言。許多人紛紛留言，「垃圾人，不分年齡」、「好人幫忙錄影存證，好心有好報」、「把人家車放倒拍拍屁股直接走掉，希望車主能看到影片去報案」、「不是老人壞，是壞人變老了，這種行為應該是習慣了」、「這是我看過最扯的，直接走人，應該是慣犯了」、「這也太自私，希望車主抓到這個慣犯，讓他知道GGR一代修理起來到底有多貴」。

影片瘋傳後，還真的釣出受害女車主留言，「Ｏ的，我是小藍車主...原PO在嗎？可以傳影片給我嗎？感激不盡...已網路報案！」她指出，第一時間看到影片時，馬上從辦公室衝出來查看，但婦人已經騎肇事車離開，她的小藍依舊躺在地上，「員警從我早上7點多停車後的監視器開始找紅色車主...也是辛苦員警了。」

受害女車主表示，目前估價金額是約5500。項目包含上周五才剛換新的右側煞車桿，還有車體座墊下的那個藍色車殼，「原廠師傅看過影片後說車台什麼的應該都沒問題，煞車桿也是外傷而已，不會影響行車安全。若右側全部零件都估價，可能連工帶料2-3萬。」

不過，女車主表示，目前想法是希望對方就賠個五千多，然後鄭重道歉，希望她以後不要再有這種行徑，畢竟如果要提告，「我還得請假出庭增加我的休假成本。所以最後決定就接受賠償與道歉。」

女車主說，預計明天親自到派出所，「再次感謝好心人提供了影片，讓我發現車子被弄倒，然後有證據可以報警。沒讓我只能摸摸鼻子認倒霉。最後感謝各位多方的建議與支持，對這個事件的感想就是，人在做天在看（行車記錄器也在看），若要人不知除非己莫為。」