地方 地方焦點

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

在全球淨零碳排目標的推動下，台灣建築業正積極探索永續轉型的實際路徑。今日舉行的「低碳建築永續發展研討會暨公益晚宴」，由產業技術單位主導，集合產官學界超過百位專業人士，共同探討低碳建築的挑戰與機遇，並為未來政策、技術及材料革新提供方向。

晚間的公益晚宴則展現研討會的社會責任精神，主辦單位舉行捐贈儀式，將善款贈予十方啟能中心，支持身心障礙者教育及生活發展。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主辦單位舉行捐贈儀式，將善款贈予十方啟能中心，支持身心障礙者教育及生活發展 。（圖／記者游瓊華翻攝）

研討會以三場主題演講揭開序幕，首先，台灣建築中心副執行長林杰宏在「台灣建築業永續淨零的挑戰」演講中指出，建築業碳排放涵蓋材料生產、施工與使用的全生命週期，亟需碳足跡管理。政府目前正推動「建築碳排評估制度」，未來將引入低碳建材標章、碳權交易及碳中和指標，為業界提供政策指引，協助提早布局轉型。

第二場演講由國產建材實業經理秦易承分享「淨零碳排目標下的低碳循環建材」。他介紹透過原料替代及製程優化，成功降低預拌混凝土的水泥用量及碳排放，同時提升建材耐久性。現場展示多款結合生命週期評估（LCA）及ESG理念的綠色建材，展現台灣在循環經濟與材料創新方面的進展，提供建築減碳的源頭解決方案。

第三場則由漢源實業經理林彥均主講「複材系統模板於建築產業的優勢與ESG效益」。他介紹玻璃纖維強化塑膠（FRP）模板的輕量、高強度及可重複使用特性，並強調其在減少施工碳排放及木模浪費方面的貢獻。該系統已廣泛應用於台灣建案，並搭配區域代工班模式，實現模組化施工與人力精簡，有效應對缺工及永續挑戰。

08/11 全台詐欺最新數據

