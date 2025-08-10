年輕律師涉詐消息頻傳！他曝行業「低薪內幕」：淪詐團免洗筷

▲王至德揭露律師行業的低薪內幕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近年來時常傳出年輕律師與詐團合作的消息，每次登上社會版面，總會引起民眾議論。對此，律師王至德揭露行業內幕，指稱現在年輕律師的薪資被壓低，實習期間可能只有2.5萬、受雇律師為5萬元左右，加上競爭十分激烈，且因為人數增加，也有許多從業者淪為詐團的「免洗律師」。

律師王至德指出，律師誓詞強調保障人權與推動公益，但現實中，錄取名額每年新增近千人，使市場律師總數倍增至約1至2萬人，然而案件數未同步增加，造成競爭白熱化。年輕律師實習機會減少，甚至出現「付費實習」情況，薪資水準也從每月約3萬元滑落至2萬5千元甚至更低，就算是受雇律師，薪資被壓低至5萬元左右，與過去的6萬元相比低了不少。

王至德表示，不少年輕律師為求生存，選擇跳過受雇階段直接獨立執業，卻面臨租金與律師會費等固定支出壓力，且缺乏人脈與經驗，只能透過免費諮詢和法扶案件維持生計。隨著法扶案件門檻提高，且案件數有限，律師間削價競爭愈發激烈，年輕律師積極運用社群媒體招攬客戶，形成與資深律師明顯對比。

公益律師形象遭受衝擊，年輕律師多反對公會要求的公益服務時數。有些律師更因收入低迷，涉入詐騙集團活動，替詐團監控車手、洩露偵查資料。檢察官近年嚴查此類洩密案，多為執業三至五年內的年輕律師。

雖然受雇律師薪資普遍高於其他職業，但社會對律師的高收入期待與實際薪水落差，讓年輕律師面臨價值觀與現實的矛盾，部分人因利誘而踏入犯罪邊緣。王至德指出，年輕律師是否為生存所迫，或為追求舒適生活而背離初衷，值得每位律師自我檢視。

此外，王至德分析，過去犯罪集團想拉攏律師，通常是希望對方擔任核心角色，例如擔任法律顧問、直接參與犯罪的核心。不過這一、二年來，與詐團合作的律師，卻是從事「監控車手偵訊」及「把偵查案件的卷宗資料盜出來給詐團使用」等邊緣性工作，聽起來比較沒那麼可惡，實則是被詐團當成「用完即丟」、「可割可棄」的免洗律師。

律師職業原本肩負社會公益使命，但面對嚴峻市場競爭與倫理挑戰，部分年輕律師淪為犯罪集團的工具，法律尊嚴與職業形象蒙塵。王至德呼籲律師們堅守初心，拒絕淪為灰色角色，重塑公益本質與社會信任。