政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強調核電低碳且穩定　翁曉玲：823用選票守護「救命電」

▲▼核三公投第二場說明會,林子倫,翁曉玲。（圖／中選會提供）

▲核三公投第二場說明會。（圖／中選會提供）

記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場發表會，今（9日）晚第二場登場，正反方代表分別為國民黨立委翁曉玲與行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。翁曉玲表示，全世界現在都擁抱核電，核電也是低碳、穩定且關乎健康的「救命電」，呼籲民眾用選票守護乾淨空氣與能源安全。

翁曉玲指出，目前核三廠已經在5/17停止運作，台灣進入到無核家園，到現在每天晚上所用的電力95％都是火力發電，再生能源只是一部分而已，現在全球除了德國外，只有台灣敢關掉電廠，但台灣並不德國，德國再生能源到5-6成，又可以跟鄰近國家買電，而且德國政府有跟人民保證絕對不會發生大缺電，但是台灣做得到嗎？

翁曉玲提到，蔡英文執政時，全國有4到5次的大停電，動不動也有分區停電的狀況，這些都是缺電造成的。台灣能源安全是相當重要的，台灣是多山的島國，有豐富的資源，但是沒有礦產資源，如果只仰賴再生能源是不可行的，96%的能源都是仰賴進口，如果台灣海峽被封鎖，沒天然氣，這時候該怎麼辦？

「為什麼要辦理核三延役的公投？」翁曉玲說，就是希望台灣可以有自主安全的能源。台灣不穩定的電力狀況，很多國際間的專家學者都提醒，台灣不能沒有核電，核三廠要延役，雖然核電是台灣整體發電的6％，但是是救命的電，怎麼能說不要就不要？

翁曉玲說，核電是乾淨的低碳能源，綜合來看，核電就是最好、最優的選項，政府要重視民眾的健康，重啟核電就是最重要的，核電的發電過程不會有碳排，不管是美國、歐盟等，都紛紛將核能視為綠能產業。賴清德曾說深奧火力發電廠是乾淨的煤，這是違反常識、歪曲事實的說法，石化燃料就是高碳排、骯髒的能源，核電才是安靜的能源。

翁曉玲也說，賴清德是學醫的，空氣污染跟身體有相關聯的，核電是低碳排，所以對於身體的傷害也是最低的，可是民進黨不斷地洗腦灌輸民眾，只有非核家園才是永續的價值，事實上，從很多醫學數據告訴我們，火力發電才是造成身體最大的傷害，即便是再生能源也會造成很多傷害。

翁曉玲也提到，台灣罹癌率年年攀升，其中肺癌是連續21年蟬聯第一名，其中就有1萬多人死於肺癌，健保治療肺癌高達400億，空氣污染跟罹患癌症是息息相關，空汙也會造成心血管疾病、新生兒疾病、發育遲緩等問題，耶魯大學也針對全球空汙品質進行調查，180個國家裡面，台灣是163名，台灣空汙真的非常嚴重。

翁曉玲最後說，這些年來，民進黨一直說台灣空品很好，溫室氣體有大量減量，民進黨不要睜眼說瞎話，其實在非核家園政策下，台灣已經是肺咳家園，台灣罹癌人數年年攀升，這就是愛台灣的方式嗎？呼籲大眾823投下神聖的一票，捍衛彼此的健康，捍衛呼吸乾淨的空氣權利。

