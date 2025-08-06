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詭異！龜山高壓電塔吊掛男屍「疑死亡超過3天」　死者身分曝

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線傍晚發生意外事故，一名男子不知高掛電線上。（圖／民眾提供）

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線發生意外事故，一名男子不知何故攀上高達近百公尺高電線，疑似觸電高掛電線上。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市龜山區龍壽工業區後方山區6日下午傳出離奇命案，一名男子疑似不明原因攀上近60公尺高的高壓電塔，遺體被發現吊掛在高壓電線上，死亡時間疑已超過3日。經初步調查，死者為外籍移工，並非台電工程人員，警方不排除死者疑似觸電身亡，詳細死因仍待鑑定釐清。

根據桃園市消防局指出，6日下午4時13分接獲通報，指在龜山區山區高壓電塔上發現一具遺體，現場立即派出迴龍分隊共26名消防人員、8輛消防車與1輛救護車前往處理。根據《三立新聞網》報導，死者疑似因同事多日聯絡不上，追蹤手機訊號才意外發現人竟高掛在電塔電線上，驚嚇報警。

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線傍晚發生意外事故，一名男子不知何故攀上高達近百公尺高電線，疑似觸電高掛電線上。（圖／民眾提供）

▲警消與台電人員到場準備搶救。（圖／桃園消防局提供）

台電公司也派員到場協助處理，確認死者與台電無任何從業關係，並已緊急斷電以配合後續搬運遺體作業。由於現場地勢險峻、塔身高聳，加上天候與安全考量，消防單位表示，將於7日上午6時與台電人員共同進行遺體搬運工作。

目前警方已介入調查，將釐清男子如何攀爬上塔、是否有外力介入，並調閱周邊監視器與進行死因鑑定。

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