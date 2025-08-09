　
國際

詭！女屍「綁水泥啞鈴」仍離奇浮出水面　死亡至少2天

▲▼詭！女屍「遭綁啞鈴」仍離奇浮出水面。（圖／翻攝自khaosod）

▲警方獲報後將女子打撈上岸。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國攀牙府發生一起駭人命案，一具女屍被人發現身上遭綑綁水泥啞鈴漂浮在碼頭附近水面。警方獲報趕往現場後，初步判斷女子應該是遭人謀殺，而身上的啞鈴則是兇手想讓屍體沉在水底、不被發現而為。

根據khaosod報導，死者8日被民眾發現漂浮在社區碼頭附近的水面，當時她的脖子綑綁著鐵鍊，嚇得目擊者立刻報警。警方到場後，隨即投入打撈作業，並發現死者脖子上的鐵鍊的兩端，被2個水泥啞鈴固定，疑似是想要加重屍體重量，讓屍體沉入水底，避免被人發現，沒想到最後仍在漂到岸邊。

警方表示，死者的身分、住址與國籍仍無法確認，不過死者身穿灰色短褲與棕色圓領T恤，推測死亡時間已超過2天。

警方已將遺體送往法醫部門進行解剖，以釐清真正死因，而死者究竟是溺斃，還是落水前就已經死亡，也仍待調查。辦案人員坦言，這種棄屍方式幾乎可以確定涉及他殺，因此已將案件列為重大刑案偵辦。

當地社區也與鄰近地區的警方同步展開協調，尋找與死者特徵相符的失蹤人口，並調閱碼頭與周邊水域的監視器畫面，希望能找到案發前的可疑行動。

羅勇府班昌地區2月曾發生類似案件，一名女子的屍體被裝進一個上鎖的行李箱內，兇嫌還使用2個重達10公斤的啞鈴增加重量，直到一名漁民在運河邊聞到惡臭後，才意外發現箱屍。然而當時因屍體嚴重腐爛，至今仍無法確認死者身分，只能確定死者有一頭及肩長髮。

