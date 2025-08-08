陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

▲游姓農民工外出務工的工程項目。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南婁底52歲的游姓農民工離開家鄉前往江西南昌打工，7月7日凌晨被友人發現收工未歸，警方介入後，很快在距工地800公尺處的農地裡發現其遺體，經調查發現，游姓農民工是被空氣槍擊中身亡，屈姓、羅姓兩名嫌犯坦承，誤將蹲在田地裡的游姓農民工當作獵物開槍射擊，造成其死亡，兩人因此被刑事拘留。

《極目新聞》報導，游姓農民工家屬表示，7月7日凌晨2時許，他們接到老游工友的電話說「老游去世了」，當時說的是熱死了，從婁底新化縣趕到南昌時才知道，老游是被氣槍打死的。」當天他們去看了事發現場，看到草裡面有很多血。

游姓農民工的女兒透露，母親不會說普通話，也沒上過學，無法與人交流，一直待在老家種地、帶孩子，父親是家裡的頂梁柱，妹妹本來準備今年10月結婚，他這次出來打工也是為了攢錢籌備妹妹的婚禮。

游姓農民工的女兒表示，「妹妹之前送了父親一雙新鞋，父親說要等到她結婚時再穿，母親自從知道這件事後就一直在哭，每晚睡不了多長時間，一直看她之前拍的父親的抖音，家裡還有一個80多歲的奶奶，都沒敢告訴她。」

游姓農民工家屬稱，加害者一方自稱家庭環境較差，無力承擔高額賠償費用，此外，游姓農民工務工時購買的是團體保險，包工方「中交路橋項目」負責人稱，願意給予25萬元（人民幣）的人道補償，但他們不認可工亡的說法，一是認為游某當時已經下班，另一方面存在第三方的刑事責任，因此，在團體保險支付的部分仍待協調解決。