楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」將現　陸警擴大13縣市

記者許力方／台北報導

今年第11號楊柳颱風（Podul）直撲台灣，中央氣象署已於今（12日）晚持續發布颱風海陸警報，楊柳中心目前在台東東南東方580公里海面，強度、半徑維持中度颱風強度，睜開颱風眼，移動快速，未來還有維持或稍微增強的空間，估計明天（13日）中午前後從台東附近登陸，明天對台灣影響最明顯，陸警警戒區域擴大花東、苗栗以南地區13縣市。



▲楊柳未來還有增強空間，以中颱之姿登陸台灣。（圖／翻攝NOAA）



資深預報員朱美霖指出，隨著颱風的逐漸接近，明天一整天是颱風影響最劇烈的時候，一直到14日（周四）的清晨，金門、澎湖也影響顯著。預估楊柳的移動路徑，明天中午左右會接近到東半部沿海，並且登陸，下半天到晚間左右會逐漸的移動到台灣海峽這一帶，到了14日清晨則會以偏向金門附近往中國大陸附近移動，這段期間是颱風影響台灣最明顯的時候。

真正顯著降雨部分，落在明天一整天。朱美霖說，今晚到明晨大致上一些比較零星的外圍環流在影響，明天凌晨到上午大台北、宜花東都會有間歇陣雨。明天上午到下午，東半部、高屏雨勢明顯增大；明天下午到晚間，雨勢最明顯，颱風中心逐漸登陸、通過西半部平原，嘉義以南下午風雨明顯，晚間颱風距離澎湖近，明天東半部中南部間歇降雨，花東嘉義以南局部豪大雨，花東南部山區局部豪雨以上降雨，其他各地有間歇降雨。

▼楊柳已經開眼、移動速度快，明天將穿越'南台灣。（圖／中央氣象署）



整體降雨部分，明天凌晨開始出現，並在12小時以內累積到豪大雨等級的短延時強降雨，一整天颱風帶來風雨最明顯，整個花蓮台東高屏山區24小時累積超過350毫米的大豪雨等級降雨發生機率。颱風後續遠離快速，14日白天開始，整體的雨勢就會比較明顯減緩，轉向偏東風，東半部會有間歇陣雨，西半部則是以午後雷陣雨的天氣形態為主。

明晨風勢逐漸大起來，颱風明天上午位置會相當的接近蘭嶼、綠島近海，帶來平均風12級、陣風14級的「破壞性強風」發生，隨著颱風接近東南部，台東部分鄉鎮也有紅色燈號等級強風發生，其他各沿海、金馬澎明天也有這種陣風8級以上出現。尤其颱風中心通過中央山脈後，下半天中南部沿海也有強風，雲林以南到恆春半島一帶有陣風11級以上的強風。颱風偏東風影響之下，登陸後3至6小時，大台北、桃園、基隆北海岸也有陣風9到10級強風，氣象署將視情況發布「強風告警」簡訊。

【20:30海上陸上颱風警報】

陸警範圍：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖。

海警範圍：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。