社會 社會焦點 保障人權

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

被動元件廠聚鼎科技在5年前宣布併購德商美國廠，事後該廠房被發現早已虧損。台北地檢署指揮調查局懷疑聚鼎涉嫌隱匿重要資訊使投資人遭受損失，12日兵分6路搜索聚鼎公司，並依《證交法》詐偽發行有價證券罪嫌，約談朱姓董事長等3名高層到案。目前董事長朱復華移送北檢，財務主管侯全興交保200萬，另王姓法務主管暫先停回。

▲▼被動元件廠聚鼎科技董事長朱復華。（圖／記者劉昌松攝）

▲被動元件廠聚鼎科技董事長朱復華。（圖／記者劉昌松攝）

聚鼎科技(6224)在2020年7月8日發布重訊，將由子公司聚燁併購德國漢高集團在美國的TCLAD廠，預估價金美金2600萬元(當時匯率約新台幣7.6億元)，當時董事長朱復華曾為此受訪表示，收購完成可增加聚鼎合併營收達50%，合併後獲利可增加15%。

▲▼被動元件廠聚鼎科技財務主管侯全興。（圖／記者劉昌松攝）

▲財務主管侯全興。（圖／記者劉昌松攝）

聚鼎應證交所要求，隨即提出說明，表示董事長的預估是基於「該標的過去3年之平均營收所為之概算，並非財務預測」，但聚鼎股價仍因樂觀氣氛而應聲上揚，同年8月間，聚鼎再公告參與子公司的聚燁13億4100萬元增資案，其中聚鼎參與增資金額7億元到10.5億元，目的是充實聚燁資本及完成收購TCLAD廠的交易。

結果併購完成後，聚鼎的財報顯示TCLAD廠其實有虧損，營運完全不如預期，有投資人檢舉聚鼎在併購之初，未如實揭露美國廠房營收及財務重要資訊，檢察官郭盈君12日指揮調查局台北市調處，搜索聚鼎公司以及朱姓董事長住處等6個地點，並通知朱以及公司財務長、法務長等3名高層到案釐清案情。

08/11 全台詐欺最新數據

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

屏東小琉球5日晚間，一群北部大學生與潛水店老闆因行車糾紛爆發衝突，業者事後帶人到民宿理論，期間傳出掌摑、逼下跪等行為。影片曝光引發撻伐，重創當地觀光形象。雖然業者道歉並承諾承擔責任，但仍持續遭騷擾與威脅，最終決定賣店退休，盼平息事件。

