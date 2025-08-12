　
大陸 大陸焦點 特派現場

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

▲▼台灣義勇隊（紀念館）成立舊址、岩下老街、連橫紀念館。（圖／主辦方提供）

▲台灣義勇隊（紀念館）成立舊址。（圖／主辦方提供）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是抗戰勝利80年，當年的許多故事再度被提起。其中，源起於浙江金華的「台灣義勇隊」，是抗日武裝力量之一，台籍醫生黃志旋夫婦投身抗日，將自身收入挹注到義勇隊的前線資源。

由浙江省兩岸融媒體平台主辦的「回眸抗戰史 共築民族魂——紀念抗日戰爭勝利和台灣光復80周年兩岸媒體采風行」近日在浙江杭州舉行，20餘位來自兩岸的記者及台青自媒體人分別赴金華義勇隊紀念館、永康方岩，杭州受降紀念館、連橫紀念館等地採訪。

▲▼台灣義勇隊（紀念館）成立舊址、岩下老街、連橫紀念館。（圖／主辦方提供）

▲台籍抗日將領李友邦。（圖／主辦方提供）

位於金華酒坊巷84號的青磚小樓，是台灣義勇隊的誕生地。1939年2月22日，台灣義勇隊成立，這支以為台籍抗日將領李友邦為隊長的隊伍，是由散居在大陸台籍人士組織起來的人數最多、影響最大、持續時間最長、有正規編制的台籍人士抗日隊伍。

「在我小時候，常聽家裡人談及爺爺奶奶那段烽火歲月裡的不凡經歷」，黃幀的爺爺黃志旋來自台南，是一位外科醫生；奶奶吳文敏，則是婦產科醫生。1939年，她的爺爺奶奶毅然加入台灣義勇隊。

據了解，當時「台灣醫院」的所有收入在維持基本運轉後，盈餘全部上繳，作為義勇隊的活動經費，直接支援著抗日前線。黃幀說，「聽家裡人說，奶奶當時沒想太多別的，就是帶著一腔熱血，一心想著抗日救國，要把侵略者趕出去」。

▲▼台灣義勇隊（紀念館）成立舊址、岩下老街、連橫紀念館。（圖／主辦方提供）

▲連橫紀念館。（圖／主辦方提供）

另外，在位於西湖之畔的連橫紀念館內，詳實展示了台灣史學家、詩人連橫（連雅堂）先生畢生致力於保存台灣歷史文獻、著就《台灣通史》、弘揚中華文化的成果。

在連橫紀念館辦公室副主任陶詩旻看來，紀念館正是為了延續連橫傳承文脈的精神，「這是對歷史的致敬，也是對未來的一種期許，希望來到連橫紀念館的台灣青年未來能成為兩岸交流的一個橋樑」。

至於位在浙江永康的岩下老街建築群，歷經多年保護與活化利用，已煥發新生機。「岩下老街是抗戰時期重要的歷史見證地，曾作為浙江省民國政府的臨時駐地」，永康市方岩鎮副鎮長應魁介紹稱，「如今，我們在最大限度保留其歷史風貌和抗戰遺址的基礎上，成功開發出一條主題鮮明的歷史文化旅遊線路，相關基礎設施也已全面完善提升」。

▼岩下老街。（圖／主辦方提供）

▲▼台灣義勇隊（紀念館）成立舊址、岩下老街、連橫紀念館。（圖／主辦方提供）

