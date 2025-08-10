基隆安樂區模擬6.9強震演練　強化跨單位協作災害應變力

▲基隆安樂區首場年度演練，模擬6.9強震驗證救災實力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升大規模地震災害應變與跨單位協作能力，基隆市消防局於8日在安樂區公所二樓禮堂，舉辦「2025年度直轄市縣市以境況模擬為基礎之操作演練」，此為年度縣市演練的首場活動。演練由安樂區長汪海淙擔任指揮官，消防局、警察局、衛生局、社會處及相關單位共同參與，模擬大規模災害情境下的跨單位合作。

內政部消防署王志鵬科長、中央強韌臺灣計畫協力團隊單信瑜教授及助理黃姿瑄蒞臨指導。基隆市消防局長游家懿、強韌臺灣計畫顧承宇特聘教授兼副校長、莊睦雄教授、洪志評教授、劉芷妤教授、林彤芸經理等多位專家學者亦到場提供專業建議。

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

本次演練模擬新北市發生芮氏規模6.9強震，安樂區震度達6弱，適逢下班與放學尖峰時段，導致建物受損、交通中斷及民眾受困等複合災害。演練主軸涵蓋「災情通報」、「災後緊急搶通」與「疏散收容安置」三大應變階段，依序推進操作流程。

各單位即時啟動應變中心，採用HSEEP（國土安全演習與評估計畫）互動討論模式，無腳本模擬災害時序，完成人員到位、災情研判、決策與執行。演練由「推演控制組」負責流程管理，成員包括HSEEP專業種子教官災害管理科周佳慧及信義分隊長趙庭。

演練小組分為推演指揮組、控制組、災情模擬組、評核組與參演組，模擬災後首日6小時內的初期應變行動，包括啟動區公所應變中心；封鎖危險區域並設置臨時指揮據點；盤點通訊與發電設備；開設安置所及物資調撥；針對需氧患者、臥床者及兒少進行分類安置。

中央強韌臺灣計畫單信瑜教授強調，此次演練重點在於釐清區公所災時任務定位，包括掌握在地資源、維持基礎服務及橫向協調通報，建立務實應變機制。他並分享日本熊本地震經驗，提醒應提前規劃「車中避難」及「在宅避難」等情境。

海洋大學顧承宇特聘教授兼副校長表示，透過未知情境的應變處置，可提升區公所災害應變能力。莊睦雄教授指出，HSEEP無腳本討論有助強化團隊應變能力。洪志評教授則建議，安置場域應選擇耐震、安全的學校，並預備長期收容方案。

消防局科長陳進源補充，日本經驗顯示大規模收容面臨人力與衛生挑戰，如長期車上避難可能引發健康問題，須完善規劃收容與醫療支援。社會處韓忠懷回顧0403地震應變經驗，強調通訊備援與跨單位協調的重要性。

消防局長游家懿表示，桌上型演練可檢驗區公所人力、物資及資源調度的可行性，找出改善方向。防災工作雖難臻完美，但透過多元情境推演，能強化第一線人員應變能力，確保災害來臨時能冷靜、有序且有效應對。