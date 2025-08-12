　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「申請除草+清理樹頭」竟把整座山弄禿　慘被勒令停工移送法辦

▲卑南鄉山坡地案遭罰並移送地檢。（圖／記者楊晨東翻典攝）

▲卑南鄉山坡地案遭罰並移送地檢。（圖／記者楊晨東翻典攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣卑南鄉利家段山坡地近日出現大面積開挖與整地工程，疑似超出核定計畫範圍。縣府接獲通報後，農業處第一時間派員前往會勘，並立即勒令停工。由於開發行為與核准內容不符，縣府除依《水土保持法》裁罰外，也已將案件移送地檢署偵辦，罰鍰與司法程序將同步進行。

縣府表示，涉案行為人雖依規承租國有土地，並取得簡易水土保持申報書，計畫內容僅限於除草及清理樹頭，且承諾不改變地形、不堆置土石。然而，現場卻發現重機具進行開挖、整坡與道路開闢，裸露地表面積達2公頃，明顯違反核定計畫內容。

根據《水土保持法》第23條規定，未依核准計畫施工者，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若造成水土流失或涉及其他違法情節，最高可判處5年有期徒刑並併科罰金。縣府強調，對違法山坡地開發將採取零容忍態度，並嚴格執法，確保水土資源與生態安全。

農業處指出，當前正值颱風多發季節，山區地質本就脆弱，若再遭不當開挖，恐加劇水土流失與災害風險。呼籲土地開發業者與民眾必須依法申請與施工，勿心存僥倖，以免觸法。台東擁有珍貴自然景觀與多樣生態，維護環境安全是全民共同的責任。

08/11 全台詐欺最新數據

楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

楊柳逼近！台東海巡勸導民眾勿近海岸　最高罰25萬

楊柳逼近！台東海巡勸導民眾勿近海岸　最高罰25萬

隨著今年第11號中度颱風「楊柳」逼近，中央氣象署12日14時30分發布海上及陸上颱風警報，預估本週三侵襲台灣本島，東部地區將首當其衝，面臨強風豪雨威脅。為防範颱風帶來的岸際危險，台東縣政府已劃定沿海警戒區，海巡署東部分署第一三岸巡隊全面進入戒備狀態，呼籲民眾切勿在警戒期間擅自進入，違者將依法開立舉發單並送交地方政府裁罰，罰金介於新台幣五萬元至二十五萬元之間。

樂心關懷協會捐24萬　助弱勢童迎接新學期

樂心關懷協會捐24萬　助弱勢童迎接新學期

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

楊柳來襲　台東縣府劃定海岸漁港限制管制區

族語與食材入遊戲　台東長者桌遊設計工作坊登場

族語與食材入遊戲　台東長者桌遊設計工作坊登場

台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽

台東美術館推全台首座「夜間觀賞」展覽

關鍵字：

山坡地開發台東

