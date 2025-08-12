「申請除草+清理樹頭」竟把整座山弄禿　慘被勒令停工移送法辦

▲卑南鄉山坡地案遭罰並移送地檢。（圖／記者楊晨東翻典攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣卑南鄉利家段山坡地近日出現大面積開挖與整地工程，疑似超出核定計畫範圍。縣府接獲通報後，農業處第一時間派員前往會勘，並立即勒令停工。由於開發行為與核准內容不符，縣府除依《水土保持法》裁罰外，也已將案件移送地檢署偵辦，罰鍰與司法程序將同步進行。

縣府表示，涉案行為人雖依規承租國有土地，並取得簡易水土保持申報書，計畫內容僅限於除草及清理樹頭，且承諾不改變地形、不堆置土石。然而，現場卻發現重機具進行開挖、整坡與道路開闢，裸露地表面積達2公頃，明顯違反核定計畫內容。

根據《水土保持法》第23條規定，未依核准計畫施工者，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；若造成水土流失或涉及其他違法情節，最高可判處5年有期徒刑並併科罰金。縣府強調，對違法山坡地開發將採取零容忍態度，並嚴格執法，確保水土資源與生態安全。

農業處指出，當前正值颱風多發季節，山區地質本就脆弱，若再遭不當開挖，恐加劇水土流失與災害風險。呼籲土地開發業者與民眾必須依法申請與施工，勿心存僥倖，以免觸法。台東擁有珍貴自然景觀與多樣生態，維護環境安全是全民共同的責任。