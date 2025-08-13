　
社會 社會焦點 保障人權

4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲台東女子向法院聲請免除扶養義務，遭駁回。（示意圖／翻攝自圖次123RF）

記者郭玗潔／台東報導　

台東一名單親媽媽小安(化名)向法院提出聲請，指父親從她4歲起，就酗酒不養小孩，到了她14、15歲，還被父母聯手賣進妓院，現在父親高齡91歲，住在老人養護中心，她請求法官免除她對父親的扶養義務。不過台東地院認為，小安沒有證明父親沒扶養她，且小安被媽媽等人賣進妓院時，父親也不知情，認為她仍有義務扶養父親，駁回聲請。可抗告。

小安表示，從她4歲開始，父親就酗酒且不照顧小孩，小孩們常常沒有飯吃，只能靠阿嬤提供三餐，到了她14、15歲，父母將她賣到妓女戶，後來她逃走，經鄰居報案，母親因此去坐牢。現在父親住在老人養護中心，每月養護費扣除補助款，還需支出1萬5千元，但她是中度身障、低收入戶，還是單親媽媽，要撫養2個成年但尚在就學的兒子，小兒子還是身心障礙者，她連房租都快付不出來，希望法官能免除她對父親的扶養義務。

父親則表示，他的小孩是他媽媽幫忙帶大，但都是他賺錢交給他媽媽。當時家裡很窮，他忙著賺錢，小安是被姊夫和小安的媽媽賣到妓院，跟他沒有關係。

不過小安的三姊證稱父親說謊，指阿嬤靠賣金紙賺錢，她從來沒看過父親拿錢給阿嬤。至於小安被賣去妓女戶，父親不可能不知道，「我們家姊妹4個人，發生在我們身上，我大姊、二姊也被賣掉」，雖然聽說是大姊帶小安去妓女戶，但卻是父親指使的，錢也是父親收的，只是父親把這些事情推給母親，所以母親去坐牢。「我們什麼事情都是父親說了算，我們沒有插嘴的地步，他以前很兇，大家都怕他。」

法官認為，父親已高齡91歲，現有財產不足以維持每月基本需求，有受扶養的必要。三姊雖出庭作證父親沒有養育小孩，但三姊對父親也有扶養義務，身為利害關係人，證詞是否可採納仍需存疑。另外按早期社會常情，父母親不見得會在子女面前將扶養費交給祖父母，即便姐姐沒看過父親拿錢給阿嬤，也無法證明父親從未給付扶養費。

法官指出，在小安被賣到妓女戶的部分，根據當年判決書記載，檢察官偵查結果為母親未經父親同意，就將小安賣到妓女戶，父親也未遭起訴，且此事除了母親外也有其他的共犯，都沒有供述父親也有參與此事，因此父親表示不知情應可採信。因小安證據不足，且父親並未對小安故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為，小安沒理由免除扶養義務，駁回小安聲請。

