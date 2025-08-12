電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

近期傳出外交部電子公文於暗網兜售等情形，外交部日前表示，第一時間已成立調查小組全面釐清。外交部發言人蕭光偉今（12日）說明，暗網資料真偽難辨，初步查對相關訊息，內容多屬於例行業務內容，如活動訓練課程、參訪行程等，將持續與相關單位密切合作進行查處並強化相關機制，若內部人員確實外流或洩密，將依法嚴辦，絕不寬貸。

外交部8日透過新聞稿表示，已主動掌握並注意到近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網兜售，文件內容時間多集中於2024年，外交部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，以釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。相關疑似外流文件來源可疑，且不排除遭偽造、變造之可能，籲請各界切勿任意轉傳或使用，以免觸法並影響國家利益。

外交部今上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。針對外交部電子公文疑似於暗網兜售，蕭光偉說明，由於暗網資料真偽難辨，初步查對相關訊息，內容多屬於例行業務內容，如活動訓練課程、參訪行程等。

蕭光偉補充，由於目前看得到的暗網資料是清單，清單上有很多筆看起來疑似公文部分，但因為沒有具體公文內容，就目前已揭露部分，外交部公文大概是該類型。後續有確切進展，會適時對外說明。

針對疑似外流情形，蕭光偉也強調，外交部將持續與相關單位密切合作進行查處，同時針對電子公文收發及使用管理進行強化及檢討機制。只要經過查證，如果部內人員有外流或洩密，將移送檢調機關要求依法嚴辦，絕不寬貸。