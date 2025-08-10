　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）近日接受印度媒體專訪時，重申菲國對區域和平穩定、安全與人道的責任，若台海發生衝突，菲律賓無法置身事外。不過此番言論卻讓中國外交部8日跳腳，痛批菲方持續虛化掏空一個中國原則，在中方核心利益問題上玩火，菲律賓外交部同日回應重申小馬可仕高度重視台灣海峽和平與穩定的立場。對此，我國外交部今（10日）表達誠摯謝意，此凸顯台海和平穩定為區域國家所共同關切，將持續深化與菲律賓的實質合作關係。

小馬可仕近日接受印度媒體專訪時指出，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲國將無法置身事外，並強調菲律賓有責任保護其領土與主權，且高度關切在台灣生活與工作的廣大菲國人民之人道安全。

針對小馬可仕受訪內容，中國外交部8日痛批，菲律賓政府當前自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。

菲律賓外交部同日則發布新聞稿指出，小馬可仕近日接受印度媒體專訪時，重申菲國長期以來支持台灣海峽和平穩定的重要立場，並特別關注在台工作與生活的菲律賓公民權益。

▲▼菲律賓外交部新聞稿，再次重申總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）高度重視台灣海峽和平與穩定的立場。（圖／翻攝IG／@dfaphl）

▲菲律賓外交部新聞稿，再次重申總統小馬可仕高度重視台灣海峽和平與穩定的立場。（圖／翻攝IG／@dfaphl）

對此，外交部今（10日）表示，這是繼2025年8月6日小馬可仕接受專訪後，菲律賓外交部再度主動以公開聲明，明確表達支持台海局勢和平穩定，並強調該議題對菲律賓的重要性。此凸顯台海和平穩定為區域國家所共同關切。

外交部對此表示高度歡迎與肯定，並強調我國將持續在「總合外交」策略下，深化與菲律賓的實質合作關係，攜手促進區域和平與繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／14:03規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:03發生有感地震
快訊／「兒子抱中間」車禍！　5月大嬰死亡
撂人衝民宿亮刀逼大學生下跪　小琉球潛水店老闆道歉了
買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉
快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界
哪家手搖店珍珠是「天花板級別？」　網點名
快訊／關島外海規模6.1地震　深度10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

文總「TAIWAN PLUS台日新風」大阪登場　4小時湧破萬人次

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

關稅疊加4月早講過！議員曝政府發言「缺了這一句」：需要有力訊息

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

快訊／14:03花蓮發生有感地震

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

華語女歌手第一人！　劉若英耗資6000萬新疆開唱：非常緊張

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

快訊／澎湖男騎機車載妻「兒子抱中間」車禍！5月大兒死亡

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

更多熱門

相關新聞

拉國國會近年首次組團訪台　助雙方共推各領域實質合作

拉國國會近年首次組團訪台　助雙方共推各領域實質合作

「拉脫維亞國會友台小組訪問團」一行8人今（10日）抵台，外交部表示，這是拉國國會近年首次組團來訪，並將參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、新竹科學園區管理局及工業技術研究院。外交部表達誠摯歡迎，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

關鍵字：

外交部菲律賓台海和平中國小馬可仕

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面