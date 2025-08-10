不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）近日接受印度媒體專訪時，重申菲國對區域和平穩定、安全與人道的責任，若台海發生衝突，菲律賓無法置身事外。不過此番言論卻讓中國外交部8日跳腳，痛批菲方持續虛化掏空一個中國原則，在中方核心利益問題上玩火，菲律賓外交部同日回應重申小馬可仕高度重視台灣海峽和平與穩定的立場。對此，我國外交部今（10日）表達誠摯謝意，此凸顯台海和平穩定為區域國家所共同關切，將持續深化與菲律賓的實質合作關係。

小馬可仕近日接受印度媒體專訪時指出，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲國將無法置身事外，並強調菲律賓有責任保護其領土與主權，且高度關切在台灣生活與工作的廣大菲國人民之人道安全。

針對小馬可仕受訪內容，中國外交部8日痛批，菲律賓政府當前自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。

菲律賓外交部同日則發布新聞稿指出，小馬可仕近日接受印度媒體專訪時，重申菲國長期以來支持台灣海峽和平穩定的重要立場，並特別關注在台工作與生活的菲律賓公民權益。

▲菲律賓外交部新聞稿，再次重申總統小馬可仕高度重視台灣海峽和平與穩定的立場。（圖／翻攝IG／@dfaphl）

對此，外交部今（10日）表示，這是繼2025年8月6日小馬可仕接受專訪後，菲律賓外交部再度主動以公開聲明，明確表達支持台海局勢和平穩定，並強調該議題對菲律賓的重要性。此凸顯台海和平穩定為區域國家所共同關切。

外交部對此表示高度歡迎與肯定，並強調我國將持續在「總合外交」策略下，深化與菲律賓的實質合作關係，攜手促進區域和平與繁榮。