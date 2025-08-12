　
政治

宏國總統候選人喊復交台灣　外交部：符合我國利益尊嚴願積極促成

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中美洲的宏都拉斯自從與台灣斷交後，不僅未能如願獲得北京的經濟援助，白蝦出口更因此慘跌。如今，宏都拉斯將於今年11月實施總統大選，多位反對派候選人表示，當選後將恢復與台灣邦交。對此，外交部發言人蕭光偉今（12日）表示，持續關注宏國選情發展，會依照符合我國利益、維護我國尊嚴，來探討相關關係發展可能。

美媒《外交家》（The Diplomat）於當地時間9日以標題「台灣將重獲邦交國？」（Will Taiwan Regain a Diplomatic Ally?），透過今年11月宏國總統大選，分析該國在外交路線回心轉意的可能性，因為自從蝦類出口市場嚴重受創、導致1.4萬人失業後，多位反對派總統候選人主張恢復與台灣的邦交關係，包括自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）、國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Afura）。

外交部今上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。媒體問到，傳出宏都拉斯有望轉向，多位總統候選人表示希望恢復和台灣邦交？

蕭光偉回應，外交部持續關注宏國選情發展，對於任何有助提升台灣國際地位以及拓展台灣外交空間可能，外交部也都以維護國家尊嚴與利益，同時秉持平等互惠原則來慎重看待，積極推動相關外交工作。

蕭光偉說，外交部要強調，只要能符合目前政府推動總合外交，能夠獲得榮邦效益，達到互利共榮目標，外交部都願意積極促成。

媒體追問，宏都拉斯可能跟台灣復交這件事上，當時斷交是一中原則當理由，若要復交我國會要求正視在一中原則上有一定立場，主張台灣主權還是會有都承認狀況？

蕭光偉指出，目前還在宏國總統大選競選階段，相關情資都還是持續密切關注。至於對跟宏國後續關係發展，會依照符合我國利益、維護我國尊嚴，來探討相關關係發展可能。

媒體再問，我國有沒有已經跟哪位候選人有交流？蕭光偉表示，我國對宏國當地各界人士本來會持續保持溝通，有溝通管道，對各方陣營都有了解跟掌握。

另針對南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）指控，台灣行政院官員原先約好8日見面，卻在前一晚臨時取消行程一事，蕭光偉表示，行政院已經有對外統一說明，外交部沒有相關補充說明。相關交流活動也是由政委帶團，統由政委辦公室統一回覆。

針對該事件，行政院林明昕政務委員辦公室今日表示，林明昕已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

08/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

打擊非法海上活動　外交部：台加簽署暗船偵知系統MOU

台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，為打擊「非法、未報告及不受規範」海上活動奠定良好基礎。外交部今（11日）表示，本次透過簽署合作備忘錄，台加將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」之漁業等海上活動，共同維護印太地區之繁榮及穩定。

台灣邦交國再加1？這國「3因素」盼恢復邦交

澳紐總理重申台海和平重要性　外交部發聲了

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝

拉國國會近年首次組團訪台　助雙方共推各領域實質合作

