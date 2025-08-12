祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

▲Meta執行長祖克柏與妻子普莉希拉．陳。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州矽谷的帕洛阿圖（Palo Alto）高級住宅區Crescent Park，過去以寧靜宜人的生活環境聞名，現在卻因Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）夫妻的擴建計畫掀起社區動盪。居民怒指，原本的鄰里關係逐漸被破壞，「整個社區彷彿被他們占領。」

根據《紐約時報》報導，祖克柏與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）自2011年起就在該區陸續購入房產，目前已在Edgewood Drive和Hamilton Avenue一帶持有至少11棟房屋，總金額超過1.1億美元（約台幣35.5億元）。其中5棟合併為私人莊園，內含匹克球場、泳池、客房與大面積地下空間，甚至豎立一尊普莉希拉．陳的銀色雕像。

不過，這場長達8年的工程已嚴重影響社區生活，施工造成重型機具占據街道、封住住戶車道，甚至撞毀路邊車輛的後照鏡。居民另一大不滿是監控問題，他們投訴家門前常被攝影機直視，還有保全人員坐在車內監看、甚至對在人行道上走動的路人盤問。

住在Hamilton Avenue、家門被祖克柏房產包夾三面的居民奇斯尼克（Michael Kieschnick）直言，「沒有人想要住在被占領的社區裡。但他們的確就是這麼做了，占領了我們的街區。」

根據市政紀錄，自祖克柏搬入以來，市政府已核准56項與其名下房產相關的建築許可。部分居民質疑市府對科技大亨太過寬容。舉例來說，有一次為了讓祖克柏家舉辦烤肉聚會，警方甚至設立臨時禁停區。

其實早在2016年，祖克柏就曾計劃拆除4棟相鄰住宅，改建成帶有大型地下室的小房子，但被建築審查委員會（Architectural Review Board）否決。不過，祖克柏夫婦隨後改以零散方式申請建照，避免再度召開公開聽證會。

面對批評聲浪，祖克柏發言人澄清他們已採取多項緩解措施，包括使用電動車巡邏、致贈耳機與點心作為社區回饋，並強調，嚴密的安全措施是基於實際威脅，而非針對鄰居。

雖然祖克柏未現身社區派對，但仍透過冰淇淋車表達善意，然而部分居民認為這些舉動難以挽回失落的社區情感。當地居民感嘆，「億萬富翁總是有辦法自己訂規則，但市府的縱容才是最讓人不解的。」