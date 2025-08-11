低音砲求偶整夜擾民…亞洲錦蛙入侵南投　縣府邀專家指導社區除蛙

▲亞洲錦蛙入侵南投，縣政府結合社區展開「除蛙行動」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

雨夜求偶聲量可達70分貝、擾人清夢的外來種亞洲錦蛙近年來入侵南投縣中興新村周邊、草屯鎮、埔里鎮等地區，由於其繁殖力高，南投縣政府已展開「除蛙行動」，結合社區組成第一批「社區亞洲錦蛙移除小隊」協助有效防治、降低生態威脅。

縣政府說明，亞洲錦蛙（學名 Kaloula pulchra，俗稱花狹口蛙）為夜行性兩棲動物，最早於1997年在高雄鳳山水庫附近發現入侵台灣，隨後在台南關廟、高雄市與屏東林邊、內埔等地擴散；該外來種白天多躲藏於自掘的土洞或樹皮縫內，雨天時則鳴叫求偶、聲音低沉宏亮，音量可達70分貝，相當於電話鈴聲，經常造成民眾夜間困擾，加上繁殖力、適應力皆強，若不加以控制，恐對本土生態及居民生活造成嚴重影響。

縣府表示，近年陸續接獲亞洲錦蛙通報，並以中興新村附近為熱區，草屯鎮、埔里也都有案例，目前正展開「亞洲錦蛙移除行動」：組織南投市營南社區守望相助隊志工，及大埤社區在地居民，組成首批11位成員的「社區亞洲錦蛙移除小隊」，協助清除社區亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵，並於8月5日舉辦教育訓練課程，邀請台灣兩棲類動物保育協會（TNRS）小隊賴俊宏、吳秀英及陳英蘭三位專家，講授外來種蛙類知識，並帶領進行巡查與移除作業，當晚即成功移除8隻亞洲錦蛙（含成體與亞成體）。

另因亞洲錦蛙與台灣原生種小雨蛙外型相似，賴俊宏於課程中也強調如何辨識：亞洲錦蛙體長可達8公分，背部具有花瓶狀花紋，趾端有吸盤，具攀爬能力，台灣小雨蛙則體型較小，無吸盤；民眾若在社區或住家周遭發現疑似亞洲錦蛙的蹤跡，可撥打市話1999縣民服務專線通報，若無法正確辨識，可先拍照紀錄蛙類外觀、由專業人員協助判別，切勿自行捕捉或移除，以免誤殺原生種蛙類，反造成生態傷害。

縣府呼籲更多社區加入社區巡守行列，共同持續移除外來入侵物種、守護台灣珍貴的生態環境。