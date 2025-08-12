免費贈書「運費幾十元」　他警覺遇詐秒喊停！帳戶仍遭凍結

記者黃翊婷／綜合報導

網路免費贈書也有可能是詐騙！一名網友表示，日前為了幫母親索取免費贈送的書本，原本雙方說好只要支付幾十元的運費，後來卻冒出「實名認證」等關鍵字，他驚覺遇到詐騙，立刻停止聯繫，以為這樣就沒事了，沒想到帳戶竟然被列為風險控制帳戶，完全無法領錢，懷疑可能是遭到詐團「報復」，最後無奈報警。

▲受害網友為了幫母親索取免費贈書，結果卻碰上詐團，自己的銀行帳戶也因此遭到凍結。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害的網友表示，因為母親在臉書上看到免費贈書的廣告，還有不少人留言致謝索書成功，母親便請他幫忙聯繫，雙方說好只要支付幾十元的賣貨便運費即可，他覺得合理，便小額匯款到指定的帳戶，沒想到匯完款對方卻說需要進行實名認證才可以出貨，還要求提供完整的帳號、身分證字號、出生年月日等重要個資。

受害網友說，當時他心中警鈴大響，立刻意識到遇到詐騙，於是馬上停止後續聯繫，也沒有再回覆訊息，原本以為事情就到此為止，「誰知道真正的災難在後頭」，因為當初匯款的帳戶用的是他的薪轉帳戶，結果下個月發薪日時，他要領錢才發現帳戶被鎖了。

受害網友表示，經詢問銀行，銀行說他的帳戶被列為風險控制帳戶，可能涉及可疑交易或遭到冒用，已經被凍結不能使用了，他懷疑可能是當初識破詐團的手法之後，遭到詐團惡意用人頭帳戶小額匯款到他的戶頭，進行「報復」，最後只能無奈報警求助。

警方表示，這類型的詐騙都是由假廣告主要求受害者支付小額運費，再以實名認證為由，要求提供帳戶及個資，若民眾將個資交出，就有可能淪為人頭帳戶。

警方提醒，網路贈書詐騙廣告是為了騙取受害者的個資，民眾切勿將帳戶、個資等重要資訊提供給陌生人或不明網站，匯款至陌生帳戶也存在高度被害風險，請不要輕易嘗試，若有任何疑慮，可以撥打165反詐騙專線諮詢。