豐原警銀聯手擋下「假借貸」詐騙　幫詐團綁定帳戶險成共犯

▲彭男誤信網路投資訊息，險落入詐騙 。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市民彭姓男子因急需資金，誤信網路上「協助辦理貸款」的訊息，依指示準備綁定一個非本人所有的帳戶進行「海外投資」，所幸銀行行員機警發現異常，通報警方介入，成功阻止詐騙案件，避免彭男成為詐團人頭帳戶。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖於8月8日上午接獲銀行通報 指有民眾申請綁定他人外幣帳戶且用途不明，疑似遭詐騙。經了解，52歲彭姓男子申請綁定的帳戶並非本人所有，且僅表示用於「海外投資」，並出示一份來自非洲尚比亞的貿易公司資料。然而，當警方詢問投資來源及公司背景時，彭男顯得語焉不詳，無法合理說明。

員警隨即指出疑點，並提醒彭男一般投資流程需繁瑣程序，不可能僅靠LINE訊息完成海外投資。經耐心勸說後，彭男坦承因經濟困頓，誤信網路上聲稱可協助貸款50萬元的訊息，依指示準備綁定帳戶進行所謂「操作」。警方當場揭露詐騙手法，這是典型的「假借貸真詐騙」，詐團以貸款為名誘騙民眾提供帳戶資料或綁定帳戶作為人頭使用。

豐原警分局所長曾明欽提醒，詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信陌生指示，應多方查證避免落入圈套。若有疑問可撥打165或110報案，或至派出所尋求協助，才能避免成為詐團的利用對象。