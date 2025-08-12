代刷卡買黃金變債務煉獄　屏東潮州警揭詐團「養套殺」手法

▲潮州警分局長林俊雄打詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團假借「代購黃金可收佣金」行騙，先以獲利誘惑被害人代刷代購，再帶走黃金，留下高額卡費。之後再恐嚇涉案並索取巨額「違約金」，迫使被害人向高利私貸借款，陷入債務深淵。潮州警分局提醒民眾提高警覺，勿落入詐團陷阱。

潮州警分局為使民眾多認識各類型詐欺手法，由分局長林俊雄與警察廣播電台連線，分享「假黃金代購投資」的詐騙手法，呼籲民眾保持警惕，避免落入詐騙圈套。

警方說，詐騙集團利用「代購黃金可收傭金」詐騙，其實就是「養、套、殺」的詐騙模式，「黃金」及「違約金」就是這種類型的兩樣標的物；詐團先誆稱「代買黃金給你佣金」，讓被害人覺得有利可圖，發現有賺錢機會時，即使用信用卡代刷代購，隨著信用卡額度被養大，詐團再帶走黃金逃之夭夭，而留下高昂的卡費，讓被害人獨自面對。

詐團甚至聲稱黃金交易涉及「跨國詐騙案」，帳戶被金管會和警方警示，準備對其提起訴訟，要求負損害賠償，金額高達上千萬，但由於被害人的信用卡早已刷爆，透過詐團的介紹下，只能向某個快速放款、利息稍高的「私貸平台」借款，並簽下借據和本票，實際受害的被害人說：「我們被催收支付高額利息，這債務就像無底洞一樣，永遠填不滿，彷彿墮入無盡的債務煉獄中」。

林分局長特別提醒民眾，黃金詐騙案的手法，事實上在內政部警政署設立的「165打詐儀表板」官網，曾分享超過800個與「黃金」相關的詐騙案例，請民眾可多加利用裡面提供每日的受理案件數、受詐金額及最新詐騙案例等識詐資訊。遇有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。