知名「中國笛」老師伸狼爪　見女童擦掉他的口水還生氣大罵

▲女學生遭狼師猥褻，隱忍多年後，直到另一名被害的學妹找上門，才決定一起報案。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄某國小中國笛、竹笛外聘指導老師阿文（化名），利用指導學生的機會，對2名女童伸出狼爪，親吻，撫摸手背、大腿等猥褻行為。其中一名女童從國小被猥褻到升上國中，女童還說，因為被親臉覺得很噁心，動手擦掉阿文的口水時，阿文還會生氣大罵。一二審均將阿文判處有期徒刑3年5月，另外判刑3月得易科罰金。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

阿文為高雄著名的中國笛、竹笛音樂家，指導的學生中，有不少人獲得「絲竹樂室內樂」的多個獎項，因此有不少家長帶著子女前來求教。但沒想到，阿文竟將狼爪伸向自己的學生。

判決指出，第一名被害的女學生，在2014年還就讀國小六年級時，就接受阿文的指導，上了國中後，阿文則以課後教授才藝的方式，繼續指導女學生。不過阿文在女學生還在小六時，就開始猥褻女學生。他無視女學生已經以口頭表示不喜歡、將手抽回之方式表達不願意，仍擁抱、伸手撫摸女學生的大腿、手背手心，還親吻女學生的臉頰、嘴唇。女學生覺得噁心，將阿文留在臉頰上、嘴唇上的口水擦掉時，阿文還會生氣大罵，讓女學生不敢擦掉。

女學生覺得壓力很大，最後在同學的鼓勵下，才告知母親與妹妹，但當時選擇隱忍不報案，只是結束學習中國笛的課程，不跟阿文再有聯繫。不料過了幾年，小女學生兩歲的一名學妹找上門，學妹指稱，阿文在某次上課時，趁她不注意，當面親了她的嘴唇，讓她非常氣憤，決定報案；所以過來詢問學姊是否有相同經驗。最後2人決定報案，揪出阿文的惡行。

法院審理時，阿文否認犯行，辯稱當時是調整女學生的動作，才會接觸到女學生的手背，最多只有因為要鼓勵女學生，才跟她擊掌，絕無親吻、猥褻等行為。阿文也否認親吻學妹。

但法院根據其他客觀證據，認定阿文確實有罪，一二審均將阿文判處有期徒刑3年5月，另外判刑3月、得易科罰金9萬元。易科罰金的部分二審定讞，有期徒刑部分上訴第三審，最高法院審理後，11日駁回上訴定讞，阿文將入獄服刑。此外，阿文也遭校方決議停聘4年，因此打起行政訴訟，一審阿文敗訴，目前上訴二審審理中。