台南唯一連續六年獲行政院長獎　謝鴻斌服務調解案件逾千件

▲市長黃偉哲12日親自前往曾之婕服務處，頒發行政院長獎紅榜給謝鴻斌。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員曾之婕服務處主任謝鴻斌，2025年再度獲得協同調解績優行政院長獎，這也是台南市今年唯一連續第6年獲此殊榮，市長黃偉哲12日特別前往服務處頒發紅榜，感謝謝鴻斌多年來成功調解近兩千件民事糾紛，為台南社會和諧盡心盡力，謝鴻斌將於20日赴台北接受總統及行政院長親自頒獎。

謝鴻斌長期以非官方身分擔任協同調解人，跨越前副議長曾順良、前議員曾信凱至現任議員曾之婕三任期間，調解案件遍及台南東區約1千件，甚至曾遠赴台北協助調解。憑藉豐富法律素養與經驗，他為當事人提供中立、務實建議，贏得「公道伯」美譽，許多社會知名人士亦慕名前來求助。

謝鴻斌表示，曾家三位議員皆為無黨籍，一貫秉持服務不分區域、不分黨派的理念，調解工作亦遵循此原則。深入事件了解糾紛本質，協助雙方充分溝通，是他20多年來堅持的職志。

市長黃偉哲讚揚謝鴻斌不僅減少訟累，更是司法與社會和諧的重要推手。東區區長黃炳元、東區調解委員會主席戴清泰亦出席頒獎典禮，共同見證這份殊榮。

議員曾之婕則表示，謝鴻斌六年獲獎殊榮是服務處的光榮與鼓舞，未來團隊將持續秉持「一人當選、全家服務」理念，努力為台南帶來更多正面力量。