廢考監有譜？　朝野無異議通過成立修憲委員會

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（8日）召開院會，在朝野無異議下通過「組成修憲委員會」案，未來將審議「廢考監兩院」、「18歲公民權」2案，依照憲法增修條文，立法院未來若順利三讀通過憲法修正案，公告半年之後再經公民複決，且有效同意票超過選舉人總額的半數，才算通過修憲案。

本屆有立委、黨團分別提出修憲案，包含綠營提案18歲公民權、綠委陳亭妃提案廢考試院及監察院、民眾黨團總召黃國昌則提出廢監察院修憲案。因此，民眾黨團也提案成立修憲委員會。院會今無異議通過，依政黨比例由國民黨推派19人、民進黨推派17人、民眾黨推派3人組成，並訂於8月25日星期一舉行立法院第11屆修憲委員會第一次全體委員會議。

民眾黨團提案指出，立法院修憲委員會掌理憲法修正案審議相關事項，自第11屆立法院以來，相繼有各黨立委提出修憲提案，但至今尚未依據組織規程組成修憲委員會。為避免各黨立委修憲案付委後無法交付修憲委員會審查，因此要求立法院儘速依據「立法院修憲委員會組織規程」第3條規定，於第11屆第3會期完成修憲委員會組成，並決議第一次修憲委員會召開日期，以利進行修憲案後續審查。

對於提案廢考監，陳亭妃當時表示，藍白一直揚言廢除監察院，讓奇怪的「四權分立」的概念浮上檯面，而她早在立法院第8屆的2014年、第9屆的2017年，以及第10屆的2020年，都不斷提案修憲，廢除考試院以及監察院。這是為了解決憲政體制造成各院之間權責混亂重疊的問題，結果當時的國民黨卻不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案，永遠都只能停留在修憲委員會出不去。