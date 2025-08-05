桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨桃園市議員游吾和因涉嫌虛報與浮報議員助理費，今（5日）遭桃園地院羈押禁見。而根據監察院最新財產申報，游吾和名下無任何不動產、股票、基金，僅有存款5844元及1筆保險，還有債務43萬3938元，用於周轉金。另外，同一期財產申報，也可看到國民黨議員詹江村財力驚人，存款就高達7471萬477元，另外還有事業投資1660萬7500元，包含他獨資的多肉市集、彩虹魚水族百貨館、彩虹魚寵物美容館等，另外也有合夥經營的幼稚園，身家粗估近億。

桃園地檢署昨指揮桃園市調處約談市議員游吾和等10名被告、3名證人到案，檢方認為游於2014年至今年3月間任內，涉嫌虛報與浮報議員助理費，將游吾和父女依涉嫌貪汙治罪條例之利用職務詐起財物等罪嫌向法院聲請羈押禁見；桃園地院今（5）日上午召開聲押庭，法官認為被告游吾和父女二人，僅坦承部分人頭助理實際並未從事助理工作，承認公務員登載不實罪，否認貪污等犯行，法官以相關證人尚未到案，堪認有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見

根據最新一期財產申報，而因涉入助理費案今日遭羈押的民進黨議員游吾和名下無任何不動產、股票、基金，僅有存款5844元及1筆保險，還有債務43萬3938元，主要用於周轉金。

同一期財產申報中，也可以看到國民黨議員詹江村財力雄厚，雖名下無不動產、保險、股票投資等，但存款就高達7471萬477元，另外還有事業投資1660萬7500元，包含他獨資的多肉市集、彩虹魚水族百貨館、彩虹魚寵物美容館等，另外也有合夥經營的瑞恩帝兒幼稚園。