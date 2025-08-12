　
地方焦點

包手餐飲3度捐救護車　守護新園消防急救安全

▲手餐飲公司捐贈新園消防隊救護車。（圖／消防局提供）

▲手餐飲公司捐贈新園消防隊救護車。（圖／消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

包手餐飲公司董事長蔡冠璋，延續「取之於社會，用之於社會」精神，捐贈最新款德國福斯救護車及高階急救裝備，期望提升緊急醫療救護品質。這已是蔡董事長第三度捐車，守護鄉親安全，善舉令人敬佩。

▲手餐飲公司捐贈新園消防隊救護車。（圖／消防局提供）

▲手餐飲公司捐贈新園消防隊救護車。（圖／消防局提供）

捐車儀式於8月11日上午在第三大隊新園分隊舉行，由消防局秘書陳弈代表接受，並頒贈感謝狀感謝包手餐飲公司董事長蔡冠璋先生造福人群的善行義舉。新園鄉長方冠丁、主任秘書阮志光、代表主席黃金樹、消防局第三大隊長吳鳴迪、義消大隊長黃耀輝以及地方人士多人也到場共襄盛舉，場面熱絡。

蔡董事長有感於緊急醫療救護之重要性，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，特「再度」捐贈最新款德國福斯高效性能救護車1輛與各種高階急救裝備器材給新園消防分隊使用，就如同包手名字一樣，透過「包」滿愛心善念，「手」遞溫暖幸福的付出奉獻，期望消防人員善用這些救命神器，讓社會上更多急需緊急救護的傷病患能獲得最優質的照護服務。

值得一提的是，包手餐飲公司在107年1月以及111年2月皆分別捐贈不同特性之救災指揮車各1輛給新園消防分隊使用，有效提升分隊執行各種災害搶救之機動性與安全性，加上本次所捐贈的高規救護車，新園分隊已有3輛戰力堅強的「包手號」守護著新園鄉每一個地方，保障居民們生命財產安全，實為鄉親們一大福氣。

消防局秘書陳弈表示，非常感謝蔡董事長默默行善奉獻，除讓社會更加祥和美好，更讓需要緊急救護的鄉親們感受到溫暖與關懷，蔡董事長的無私大愛，著實令人感動敬佩。

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離
楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

前方汽機車禮讓救護車　騎士未注意狀況一頭撞上

前方汽機車禮讓救護車　騎士未注意狀況一頭撞上

台中市西區今天（11日）清晨發生一起交通事故，林森路與三民路口有救護車通過，停等的何姓女騎士及游姓女自小客車駕駛，遭到後方郭姓男騎士追撞，造成郭男受傷、2名女駕駛車輛受損，警方初判肇因是郭男未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊分析鑑定。

扶輪社聯手捐贈15萬元助偏鄉弱勢孩童太鼓學習計畫起航

扶輪社聯手捐贈15萬元助偏鄉弱勢孩童太鼓學習計畫起航

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」

桃園市議長贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

桃園市議長贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

即／救護車載病患發生車禍　3人送醫

即／救護車載病患發生車禍　3人送醫

