包手餐飲3度捐救護車　守護新園消防急救安全

▲手餐飲公司捐贈新園消防隊救護車。（圖／消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

包手餐飲公司董事長蔡冠璋，延續「取之於社會，用之於社會」精神，捐贈最新款德國福斯救護車及高階急救裝備，期望提升緊急醫療救護品質。這已是蔡董事長第三度捐車，守護鄉親安全，善舉令人敬佩。

捐車儀式於8月11日上午在第三大隊新園分隊舉行，由消防局秘書陳弈代表接受，並頒贈感謝狀感謝包手餐飲公司董事長蔡冠璋先生造福人群的善行義舉。新園鄉長方冠丁、主任秘書阮志光、代表主席黃金樹、消防局第三大隊長吳鳴迪、義消大隊長黃耀輝以及地方人士多人也到場共襄盛舉，場面熱絡。

蔡董事長有感於緊急醫療救護之重要性，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，特「再度」捐贈最新款德國福斯高效性能救護車1輛與各種高階急救裝備器材給新園消防分隊使用，就如同包手名字一樣，透過「包」滿愛心善念，「手」遞溫暖幸福的付出奉獻，期望消防人員善用這些救命神器，讓社會上更多急需緊急救護的傷病患能獲得最優質的照護服務。

值得一提的是，包手餐飲公司在107年1月以及111年2月皆分別捐贈不同特性之救災指揮車各1輛給新園消防分隊使用，有效提升分隊執行各種災害搶救之機動性與安全性，加上本次所捐贈的高規救護車，新園分隊已有3輛戰力堅強的「包手號」守護著新園鄉每一個地方，保障居民們生命財產安全，實為鄉親們一大福氣。

消防局秘書陳弈表示，非常感謝蔡董事長默默行善奉獻，除讓社會更加祥和美好，更讓需要緊急救護的鄉親們感受到溫暖與關懷，蔡董事長的無私大愛，著實令人感動敬佩。