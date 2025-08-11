前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

記者白珈陽／台中報導

台中市西區今天（11日）清晨發生一起交通事故，林森路與三民路口有救護車通過，停等的何姓女騎士及游姓女自小客車駕駛，遭到後方郭姓男騎士追撞，造成郭男受傷、2名女駕駛車輛受損，警方初判肇因是郭男未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊分析鑑定。

▲禮讓救護車的何姓女騎士及游姓女自小客車駕駛，遭到後方郭姓男騎士追撞。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調查，郭男（32歲）今天清晨6時許，騎機車沿台中市西區林森路外側車道行駛，當時林森路、三民路口，何女（21歲）及游女（25歲）分別駕駛機車、自小客車，正在禮讓等待從左側通行的救護車。

不過郭男疑未注意前方狀況，先是撞到何女造成雙方機車倒地，而傾倒的機車再碰撞到游女車輛，造成郭男手腳擦挫傷，經自行就醫無大礙，何、游2女則沒受傷。

▲郭男追撞何女造成雙方機車倒地。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方獲報到場，對3名駕駛進行酒測，均無酒駕情形；警方初判肇因是郭男未保持安全車距及未注意前方狀況，詳細情形將進一步釐清。

警方呼籲，遇有救護車、消防車等緊急車輛通行時，應依規定禮讓並確保安全停等，避免發生追撞事故。警方將持續加強交通安全宣導與執法，保障市民用路安全。