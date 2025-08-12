水母群堵塞冷卻水泵！　法國最大核電廠全面停擺

▲位於法國北部的格拉弗利納（Gravelines）核電廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國北部的葛拉夫林（Gravelines）核電廠驚傳罕見事故，大批水母湧入冷卻水取水系統，導致4座反應爐接連自動關閉，迫使這座全法規模數一數二、可供應約500萬戶家庭用電的核電廠全面停擺。

法國電力集團（EDF）指出，這批「數量龐大且無法預測」的水母卡住冷卻水泵站的濾鼓，3座反應爐在10日晚間率先停機，剩下的第4座則在11日凌晨被迫關閉。由於另有2座反應爐早已因夏季例行保養而離線，整座電廠因此陷入全面停運。

EDF在官網公告中強調，此事件沒有影響到設施、員工及周邊環境的安全，法國對英國的電力出口也未受衝擊。發電團隊已投入檢測與清理工作，確保機組在「絕對安全」的情況下重啟。

葛拉夫林核電廠的冷卻用水取自與北海（North Sea）相連的運河，每到夏季水溫升高，沿岸常見多種原生水母出沒。

事實上，水母癱瘓沿海電廠並非首次發生，過去在瑞典、美國、日本等國，以及菲律賓1999年的大停電事件中，都曾出現類似情況；去年9月，中國東部最大燃煤電廠更花了10天，才清除超過150噸入侵的水母。

科學家甚至為此研發「水母預警系統」，用以預測水母大規模聚集的時間與地點，避免再次癱瘓電廠運作。不過，這次法國遭遇的水母潮，顯然又一次證明了大自然的不可預測性。