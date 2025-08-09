全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

▲核三公投第二場說明會。（圖／中選會提供）



記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投8月23日舉行投票，中選會今（9日）舉行第二場說明會，正方代表、國民黨立委翁曉玲說，「非核家園」是民進黨的神主牌，但並不切實際，也不符合世界潮流，民進黨錯誤的能源政策導致電價上漲與空污惡化，強調核電是便宜、穩定且不受天氣影響的能源，國際已有多國延役運轉超過40年的核電廠，核三安全無虞，呼籲民眾823公投投下同意票。

「非核家園就是民進黨的神主牌，即使不切實際，不符合世界潮流，民進黨還是要硬幹」，翁曉玲指出，2016年蔡英文宣布推動2025年非核家園，同時設定天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%的能源配比，並承諾不漲電價；但如今全數跳票，再生能源占比僅13%，與目標仍有極大落差。她批評，缺口最終以燃煤與燃氣補足，導致晚間火力發電比例高達95%，空污問題更嚴重，農田鋪滿光電板且弊案叢生，停電與電價連續四次上漲推升物價，讓民眾怨聲載道。

她指出，若再生能源能在不漲電價下推動，或許民眾能接受，但再生能源屬昂貴項目，一顆小小燃料棒的發電量就相當於一公噸煤，且核電成本僅為再生能源、燃煤、燃氣的三分之一，便宜、好用、經濟實惠，為什麼要棄之不用，反而選擇昂貴且效率不佳的再生能源，還要花大錢進口能源？翁曉玲直言，錯誤政策導致電價上漲，台電獲得四千億補貼，最終仍由民眾負擔。

翁曉玲強調，核電不只是便宜能源，也是穩定選項，不會受天氣影響。她以丹娜絲風災為例，光電板受損顯示再生能源的脆弱性，認為核電與再生能源應該共同合作。

對於外界質疑核三延役安全性，她指出，全球現有111座核子反應爐運轉超過40年，其中13座超過50年，美國、日本、韓國都批准核電廠延役，技術上沒有問題與風險。核三廠軟硬體設備健全，40年來未發生重大事故，員工專業敬業，長期接受主管機關評鑑考核。她並表示，恆春地方居民與里長普遍支持延役，甚至有人主張擴建，民調也顯示67%民眾贊成核三延役重啟。

針對核廢料問題，翁曉玲說，處理技術日新月異，毒性已能降低並提高安全性，台電早有規劃處置低階與高階廢棄物，問題在於政府不願推動。她強調，所有能源都會有廢棄物，綠能亦不例外，能源問題應從公共安全、國家安全、經濟民生多面向理性評估，不能淪為意識形態與政黨利益的工具。

翁曉玲最後指出，50年前國民黨推動興建三座核電廠，帶動經濟起飛，如今核電依然是乾淨、穩定、便宜且有助健康安全的能源，呼籲823公投投下延役同意票。