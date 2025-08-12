漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

▲他找餐廳代客料理「清蒸變水煮」毀掉2000螃蟹，螃蟹端上桌讓他看傻眼「每隻都在滴水」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

一名網友投訴，他日前到嘉義布袋漁港花了2000元買螃蟹，接著請海鮮餐廳代客料理，不料他明明要求清蒸，結果店家卻用水煮，螃蟹端出來每一隻都在滴水，處理到跟廚餘一樣，後來一查才發現該餐廳Google評論僅2.6星，直呼真的是踩到雷，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆料公社公開版」表示，他日前到布袋漁港一間海鮮餐廳委託代客料理價值2000元的螃蟹，不料原本說好的代工費從100元變成200元就算了，離譜的是他明明要求清蒸，結果「店家廚房門沒有關好，被我看見用水煮的」，最後端出來的螃蟹「跟廚餘一樣」。

原PO憤怒說，螃蟹上桌後每一隻都在滴水，吃起來都是水的味道，沒有任何鮮甜味，他自己也擁有12年廚師經驗，真的無法接受，如果不會煮，他們可以選擇不要代工，他回家後查看Google評論，才發現該餐廳只有2.6顆星，讓他忍不住直呼「平常都會看評論做功課，唯獨這次沒有做功課就翻車了」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「難怪才2.6顆星」、「好扯，店家有夠不老實的」、「都要求要清蒸了，不會煮真的可以不接單」、「評價高的不能當真，只能參考，但評價低的一定有問題，不然就是有故事」、「這表示果然評價是真的，很多人都吃到雷」。

對此，被指控的海鮮餐廳也出面道歉，表示當天客人真的太多了，廚師沒有注意到，才把原本清蒸的螃蟹用水煮，事後他們也沒有收取代工費，「真的是我們的錯，非常對不起」。但店家也指出，當事人當時態度相當差，還對整間店的員工罵三字經。