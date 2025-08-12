　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

▲▼清蒸變水煮！ 「代客料理」毀2千元螃蟹　民眾怒轟亂煮、坐地起價。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲他找餐廳代客料理「清蒸變水煮」毀掉2000螃蟹，螃蟹端上桌讓他看傻眼「每隻都在滴水」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前到嘉義布袋漁港花了2000元買螃蟹，接著請海鮮餐廳代客料理，不料他明明要求清蒸，結果店家卻用水煮，螃蟹端出來每一隻都在滴水，處理到跟廚餘一樣，後來一查才發現該餐廳Google評論僅2.6星，直呼真的是踩到雷，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆料公社公開版」表示，他日前到布袋漁港一間海鮮餐廳委託代客料理價值2000元的螃蟹，不料原本說好的代工費從100元變成200元就算了，離譜的是他明明要求清蒸，結果「店家廚房門沒有關好，被我看見用水煮的」，最後端出來的螃蟹「跟廚餘一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO憤怒說，螃蟹上桌後每一隻都在滴水，吃起來都是水的味道，沒有任何鮮甜味，他自己也擁有12年廚師經驗，真的無法接受，如果不會煮，他們可以選擇不要代工，他回家後查看Google評論，才發現該餐廳只有2.6顆星，讓他忍不住直呼「平常都會看評論做功課，唯獨這次沒有做功課就翻車了」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「難怪才2.6顆星」、「好扯，店家有夠不老實的」、「都要求要清蒸了，不會煮真的可以不接單」、「評價高的不能當真，只能參考，但評價低的一定有問題，不然就是有故事」、「這表示果然評價是真的，很多人都吃到雷」。

對此，被指控的海鮮餐廳也出面道歉，表示當天客人真的太多了，廚師沒有注意到，才把原本清蒸的螃蟹用水煮，事後他們也沒有收取代工費，「真的是我們的錯，非常對不起」。但店家也指出，當事人當時態度相當差，還對整間店的員工罵三字經。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

士林華榮市場甜不辣老闆猝逝　江振誠「從小吃到大」不捨發聲了

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

財神點名！「5大星座」荷包滿滿　錢主動找上門

詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯

楊柳「吃掉南海水氣」變身中颱！路徑再南修　鄭明典：環境更有利

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

臉書社團約旅伴！他好奇「會順便%%嗎？」　網真實反應曝光

「不死小鋼炮」楊柳將殺到！雨又急又猛　暴風侵襲率94%衝擊中南部

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

士林華榮市場甜不辣老闆猝逝　江振誠「從小吃到大」不捨發聲了

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

財神點名！「5大星座」荷包滿滿　錢主動找上門

詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯

楊柳「吃掉南海水氣」變身中颱！路徑再南修　鄭明典：環境更有利

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

臉書社團約旅伴！他好奇「會順便%%嗎？」　網真實反應曝光

「不死小鋼炮」楊柳將殺到！雨又急又猛　暴風侵襲率94%衝擊中南部

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

喬納森「上吐下瀉」仍拚完國王測試　毛加恩大讚積極態度想培養

楊柳南修逼近！屏東強風大豪雨「高風險區」　周春米下令全縣戒備

南韓官員怒轟台灣「外交失禮」登上韓媒：留下傲慢的印象

漁港代客料理「清蒸變水煮」2千元螃蟹上桌　客傻眼：每隻都滴水

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

快訊／美國賓州鋼鐵廠爆炸「至少10人受傷」　多人受困瓦礫堆下

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

生活熱門新聞

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳吃掉南海水氣變身中颱！鄭明典：環境變有利

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

衝戲院看《鬼滅之刃》　一票人遇1問題崩潰

財神點名！「5大星座」荷包滿滿

高雄丹丹漢堡這分店掰了！在地人：晴天霹靂

拿走阿姨的紙箱「買麵包當謝禮」　結局意外

徵旅伴「會不會一夜情」全場吵翻！過來人：啪完變砲友

士林華榮市場甜不辣老闆猝逝　江振誠不捨發聲了

楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」

被嗆公布收入！四叉貓秒曬：收抖內會開發票

更多熱門

相關新聞

韓女星遊澎湖遭罵　縣長盼能再給機會「招待觀光」

韓女星遊澎湖遭罵　縣長盼能再給機會「招待觀光」

南韓女歌手尹到怡近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。對此，澎湖縣長陳光復指出，尹到怡願意再到澎湖的話，會請她吃生蠔招待到離島七美望安參觀，也說業者既然接客了，表示還是有在營業，所以可以比較有禮貌的來接待。

韓女星澎湖踩點遭趕！去年就有人怨：請慎選

韓女星澎湖踩點遭趕！去年就有人怨：請慎選

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

高雄餐廳火警　廚房燃燒狂噴濃煙

高雄餐廳火警　廚房燃燒狂噴濃煙

關鍵字：

螃蟹海鮮餐廳布袋漁港網友投訴食物爭議

讀者迴響

熱門新聞

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

楊柳吃掉南海水氣變身中颱！鄭明典：環境變有利

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

更多

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面