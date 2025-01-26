快訊／高雄海鮮串燒餐廳火警　廚房燃燒狂噴濃煙

▲高雄市左營區一間海鮮串燒餐廳26日晚間發生火警。（圖／記者吳奕靖翻攝／下同）

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

高雄消防局26日晚間7點01分接獲民眾通報，左營區新庄仔路串門子海鮮串燒餐廳發生火警。消防人員趕到後，發現是1樓廚房起火燃燒、現場濃煙非常大，立刻布置水線灌救，並迅速在7點10分撲滅火勢。

串門子海鮮串燒餐廳在2021年國內新冠肺炎疫情嚴峻期間，曾因為發生群聚感染事件躍上媒體版面，沒想到這次又因為火警引發關注，所幸火勢迅速被消防人員控制，事故未造成人員死傷，詳細起火原因待釐清。