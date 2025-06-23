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韓女星澎湖踩點遭趕！去年就曾有人怨「老闆狂數落」：請慎選

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓女歌手尹到怡是女團「FANATICS」出身，目前以個人身分經營YouTube頻道，她近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。而該間餐廳似乎曾有不小爭議，不只一次遭消費者抱怨態度問題。

該間生蠔餐廳是許多人去澎湖必朝聖的美食，但去年6月就有網友發文抱怨，「要去澎湖的各位請注意，吃生蠔請慎選！」說他看小紅書和部落客都很推薦，就算要排隊，一行人也很期待用餐時光，「但坐上位子後，三盤餐點一上來我們嚇到（因為只想吃某幾種食物），老闆接著上菜時，我們有告知他『太多了不要了』，但他卻說『這是一套的，是我們的規則』。」

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一行人思考了一陣子，決定向其他員工反映，就告訴對方，因為沒帶那麼多錢，加上不曉得原來是無菜單料理，沒碰到的餐點是否能退款。沒想到因此和老闆吵起來，讓原PO很無奈，「本來想說點兩份300就好，老闆卻幫我們直接配了14份。」

原PO表示，後來在老闆的熟客緩頰下，雙方都有好好講話，老闆還請客該餐，結局算是很圓滿，但他還是忍不住覺得委屈，「處理過程非常不好（公眾幹譙我們），旁邊寫著大大的賓至如歸，態度卻是如此」、「請大家好好三思，老闆主打一個看心情出餐。」

最後他也強調，雖然是自己一開始誤會消費方式，店家解釋也不大清楚，雙方才產生溝通上的誤會，「但被當眾數落成這樣，心情實在很糟。」原PO也在留言處表示，去之前有看到菜單所以才去的，所以不清楚老闆有自己的規矩。

看到貼文後，就有過來人也留言抱怨，「以前去吃，老闆也是說要照他規矩走，上什麼就是什麼，蚵仔的順序在很後面，不能只點蚵仔」，結果吃了一堆不想吃的。此外，他認為衛生也很糟糕，「醬油哇沙米在這麼熱天放在大太陽底下曬，沒拉肚子真的是運氣好。」

還有網友表示，「有菜單本來就是點多少算多少，還要被罵是怎樣」、「還沒料理前都可以退，主張只付點菜的菜品錢，（餐飲狗）路過」、「Google評論的一星評論0.0也有其他人遇到類似的事件，已經不是第一次發生了」、「我可以分享100個心得…我還跟老闆吵架」、「我上次去也覺得超級雷，甚至雷到沒拍照片，那時候沒有強迫消費（是暑假週末），兩個人總共花了1200。」

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