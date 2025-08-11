謝宜容貪污案開庭！　「全部認罪」哽咽道歉：對不起國家的栽培

▲謝宜容先前現身時，語帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（資料圖／記者陸運陞攝）

文／中央社

勞發署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，新北地院今天召開審理庭，謝宜容在庭上全部認罪，哽咽地說對不起國家對她的栽培。其辯護人稱，她本意是想改變機關形象，盼能緩刑。

根據起訴書，勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容於民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，涉嫌於2件採購案中洩密、圖利特定廠商，使廠商先後獲得新台幣25萬餘元、17萬餘元不法利益。另外，謝宜容涉侵占價值2萬餘元禮盒，新北地檢署4月依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

檢方除起訴謝宜容，另將劉姓、簡姓、郭姓3名北分署人員依洩密、圖利等罪起訴。經營實際承作廠商的林姓兄弟、出借投標資格的徐姓業者，則依違反政府採購法等罪嫌起訴。

另方面，謝宜容涉職場霸凌，被告發涉犯過失致死罪，檢方表示，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。

新北地院上午召開審理庭，謝宜容於開庭前近2小時即抵達，案件被告均出庭應訊，全部人都認罪。其中，謝宜容的辯護人稱，謝宜容一心求好、求快、求績效，上任後想改變民眾對北分署的印象，而未注意自己與廠商的分際、自身偏好的裝潢風格，造成下屬迎合。

▲謝宜容先前自拍道歉影片。（圖／翻攝YouTube）

謝宜容的辯護人稱，謝宜容戰戰兢兢，一切都是為了國家好，「不是濫用權勢去謀一己之私、圖一己之利的壞人」，她不諳法令、不熟人情，在採購案中也無收受不法利益，希望法官判處緩刑。

劉姓北分署人員的辯護人說，劉女不是為了迎合謝宜容，是因謝宜容平時高壓威嚇的管理方式，讓下屬不得不從。郭姓北分署人員的辯護人稱，郭女是約聘僱員，層層壓力下，聽從指示辦理，且謝宜容領導風格高壓嚴厲。

謝宜容在庭上哽咽地說，謝謝檢察官讓她能認錯、悔改，她羈押在台北看守所4個月期間，非常痛苦，她悔恨自己的錯誤行為，沒有保護好同仁，身為機關首長，做了最壞的榜樣，她對不起大家、對不起國家對她的栽培，也浪費社會及司法資源，更對不起家人。

公訴檢察官表示，謝宜容身為北分署長，未遵守法令，以致上行下效，應予以非難，不應給予緩刑。不過檢察官未具體求刑，由法官量刑，全案將於9月18日宣判。