揭密川普決策！　英外交官點名「梅蘭妮亞才是關鍵人物」

▲英國外交官認為，梅蘭妮亞的重要性不容忽視。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《衛報》9日獨家報導，英國官員重新調整外交策略，認為與其花費心力「馴服」美國總統川普，不如更專心關注第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的動向。事實上，梅蘭妮亞對川普的影響力之大，甚至讓一名知情人士直言，「她才是真正重要的那個人。」

消息人士指出，川普不僅在公開場合肯定妻子對自己的影響力，私底下也非常尊重梅蘭妮亞的意見，甚至一度形容妻子是自己最棒的「民調專家」。

55歲的梅蘭妮亞以低調神秘的行事風格著稱，經常消失在公眾視野中，5月底還有消息指出，自從丈夫今年1月就職以來，她待在白宮的時間可能不到2周。不過，川普最近立場轉變，承認加薩的巴勒斯坦人正面臨飢荒，並且質疑俄羅斯總統普丁的和談誠意，背後都有梅蘭妮亞的身影。

▲梅蘭妮亞曾經公開支持墮胎權。（圖／路透）



梅蘭妮亞曾在訪問中表示，「也許有些人認為我只是總統的妻子，但我靠自己站穩腳步，獨立自主。我有自己的想法，也有自己的『同意』與『不同意』，並非總是贊成我丈夫的言行，這也沒關係。我會給他建議，他有時候會聽，有時候不會聽，這也沒關係。」

根據梅蘭妮亞的回憶錄，她曾在新冠肺炎與墮胎權議題上，與川普發生衝突。事實上，梅蘭妮亞大部分的官方工作都與幫助兒童有關，2024年10月更發布影片力挺墮胎權。

隨著外交官努力釐清川普核心圈人物有誰，並且依此制定外交策略，他們日益察覺梅蘭妮亞的影響力不容忽視。不過，儘管這個理論帶來微弱希望，顯示人道主義觀點在白宮仍有一點影響力，卻也同樣令人沮喪，因為很難確切得知，在川普政治決策的過程中，梅蘭妮亞的參與程度有多高。