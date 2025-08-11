　
陸削價搶單、關稅夾殺！傳產二代嘆「快撐不下去」：只求溫飽

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國實施對等關稅衝擊全球，一名自稱傳產二代的網友發文，坦言傳產確實存在低薪、觀念保守等問題，但也有不少老闆即使賠錢仍咬牙經營，為的是養活底下員工與其家庭。不過近年在中國低價搶單、轉型成本高昂，以及美國川普式的高關稅政策夾殺下，傳產正面臨前所未有的壓力，盼政府能伸援手。

該名網友在PTT的Gossiping板貼文「身為傳產二代的一些看法」，透露家裡從事CNC銑刀特殊刀具研磨修改，提到傳產過去毛利微薄，只能靠大量訂單維持生計，如今中國以「不可能賺的價錢」搶訂單，若要轉型精密加工，一台機台動輒數千萬元，中小企業難以負擔。

另外，高科技產業獲得更多政策資源，傳產反而被視為拉低平均薪資的存在，「讓它倒一倒算了」的聲音也愈來愈多，令他感到無奈，畢竟傳產也養活了許多的家庭，「現在是面臨一個真的快撐不下去的情況，我們只是想爭取能夠有口飯吃，不求賺多，至少求個溫飽」，希望政府能夠幫忙，挺這波關稅衝擊。

文章引起大量網友回應，「理性討論，不能讓大家全倒一片」、「其實就是碰上了時代的潮流，加上台灣產業極度傾斜，所以你們注定會被犧牲」、「我看過那麼多中小企業主 還真的沒看過做一天賠一天的欸」、「不轉型、不研發，怎麼時候到了才在講」、「說到底就是商業行為，弱肉強食的世界…自立自強囉！」

