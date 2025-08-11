社區遊戲室有毒蛇出沒！基隆5歲童遭龜殼花攻擊　雙腿咬出洞嚎哭

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市中正區某大樓設置的兒童遊戲室，10日下午驚傳有毒蛇「龜殼花」出沒，咬傷一名5歲男童的左右腳踝，消防員獲報到場進行緊急處理後，送往基隆長庚醫院注射血清，所幸並無生命危險。

▲基隆5歲童在大樓社區遊戲室，被毒蛇龜殼花咬傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



救護畫面中可以看見，男童坐著哇哇大哭，頻頻哭喊「好痛」，一旁大人怎麼安撫都沒用，仔細一看，男童的左右腳踝都被咬出一個洞，且傷口周圍紅腫，原來是被進入遊戲室的毒蛇咬傷。消防當下先進行簡單包紮，緊急送往長庚醫院注射血清，所幸並無大礙。

初步了解，該社區位處山邊，兒童遊戲室位於1樓，尤其現在正是蛇類頻繁出沒的季節，因此跑進遊戲室裡，社區人員又未發現，結果咬傷小朋友。

基隆市動保所所長陳柏廷指出，當下即刻由專業廠商至現場將該蛇捕捉移除。動保所針對此件案例已行文市府都發處、民政處、兒少處及社會處等機構，並請轉知轄管單位，就業管場域如公園、遊樂場、親子館等公共場域加強自主巡查。

所長解釋，炎熱夏季加上地形因素，因此近來基隆出現不少毒蛇，去年動保所就捕捉到600多隻蛇，其中1/3為「龜殼花」。提醒民眾若遇到毒蛇不用驚慌，因為蛇本身遇到人也會很緊張，只要保持2公尺距離，牠們便會慢慢離去，也可以撥打市民專線1999，會通知專業廠商到場捕蛇。

到山區出遊也要注意腳下或草叢內是否有蛇出沒，如果不慎被蛇咬，記下蛇的形狀與花紋並盡速就醫，有助於醫生迅速判斷使用對應血清。若要防止蛇類出現，記得定時清理家裡庭院雜草，並保持室內空間清潔。

▲▼基隆動保處通知廠商捕捉咬傷男童的龜殼花。