大陸 大陸焦點 特派現場

華爾街日報：中共中聯部部長劉建超被帶走調查

▲▼中共中聯部長劉建超訪美。（資料圖／達志影像／美聯社）

▲中共中聯部長劉建超訪美。（資料圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

華爾街日報報導，中共中央對外聯絡部部長劉建超7月底結束訪外行程返回北京後，被當局帶走訊問，原因尚未明朗。劉建超曾被視為中國外交部長熱門人選，中聯部官網目前顯示他仍為部長。

中國網路社群8日開始盛傳劉建超被帶走調查，原因眾說紛紜。有說他可能涉及洩密，也有傳他涉及居間協助中國富豪把資產搬到海外。目前正處於中共北戴河夏休期間，高層官員在這兩週通常不會公開露面。

華爾街日報報導，知情人士透露，劉建超於7月底結束海外工作返回北京後被帶走，他被拘留的原因尚未明朗。

中聯部官網公布的部長活動訊息顯示，劉建超7月下旬以中聯部部長身分相繼訪問新加坡、南非和阿爾及利亞。根據「拜迪中阿衛視」新聞畫面，他最後一次公開露面是7月30日在阿爾及利亞會見該國國家總體戰略研究院院長穆賈希德。

華爾街日報未能聯繫到劉建超、中聯部與中央紀律檢查委員會取得評論；中國外交部也未立即回應置評要求。

報導引述接近中國外交政策機構的人士說，劉建超的缺席可能會削弱北京的外交專業知識。中國領導人習近平在人事任命上越來越傾向政治忠誠。

劉建超被拘留是自2023年7月秦剛被免去外長以來，遭到調查的最高級別中國外交官。華爾街日報當時報導，黨內調查發現，秦剛擔任中國駐美大使期間曾有婚外情。其後，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅兼任外長。

秦剛被免職後，劉建超憑藉在中國外交體系中的經驗和資歷，被認為是出任外長的熱門人選。

報導提到，2024年初，劉建超訪問美國期間，就穩定中美關係的必要性發表了引人入勝的講話，贏得不少讚譽。一名美國官員當時說：「中國人基本上是在告訴我們，他將成為下一任外交部長；」他們說，「他要做更大的事」。

見過劉建超的人說，他曾聲稱自己熱愛高爾夫，經常打球。但隨著習近平推出嚴厲打擊奢靡行為政策，中共開始對官員打高爾夫球產生不滿，劉建超很可能停止了這項運動。

報導引述一些知情人士透露，劉建超的兒子曾在美國金融業工作，現在定居中國。

61歲的劉建超能說一口流利的英語，於20世紀80年代加入中國共產黨，進入中國外交部，期間也在牛津大學學習國際關係。2008年北京奧運期間，他擔任外交部發言人，開始嶄露頭角。

中國隨後任命劉建超為駐菲律賓和印尼大使，並於2013年提拔他成為外交部部長助理。

劉建超2015年轉戰反貪腐工作，出人意料地被任命為中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人、中央紀委國際合作局局長。他成為習近平「獵狐行動」的關鍵人物，該行動旨在追捕涉貪的海外逃犯。

劉建超於2018年重返外交領域，出任中共中央外事工作委員會副主任。該委員會由習近平領導，負責指導中國的外交政策。

2022年，劉建超升任中聯部部長，隨後再被提拔為20屆中央委員。報導說，劉建超比前任部長出訪得更頻繁，包括訪問美國和其他西方民主國家，在此之前，中聯部部長通常不會去這些國家。

黃循財會見劉建超　強調中新民間合作重要性

黃循財會見劉建超　強調中新民間合作重要性

新加坡人民行動黨秘書長、新加坡總理黃循財昨24日在新加坡會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。雙方就中新建交35周年背景下雙邊關係的進一步發展深入交流，並一致認為應加強兩國執政黨互信與協作，以應對共同挑戰，為新中兩國人民和區域福祉做出貢獻。

外交人才斷層？秦剛下台打亂接班佈局

外交人才斷層？秦剛下台打亂接班佈局

陸中聯部長劉建超　外交「頻露臉」

陸中聯部長劉建超　外交「頻露臉」

葛來儀：劉建超訪美會布林肯　可能接外長

葛來儀：劉建超訪美會布林肯　可能接外長

劉建超與布林肯會面　就「有關問題」闡述立場

劉建超與布林肯會面　就「有關問題」闡述立場

劉建超

