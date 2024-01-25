陸中聯部長劉建超「外交頻露臉」　在京會見印度大使

▲劉建超出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（圖／視覺中國）

文 ／中央社

接任中國外長呼聲越來越高的中共中聯部長劉建超，近來出席的外交活動愈加頻繁。據官方公布，劉建超24日在北京會見印度駐中國大使羅國棟，並指中方願與印方推動兩國關係早日重回「健康穩定發展軌道」。

華爾街日報昨天報導，中國前外長秦剛被免職後，中共總書記習近平物色繼任人選時，劉建超就是其中之一。先前中國指派他訪問紐約、華府與舊金山，其中包括會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken），就是替任命預作準備。一名美方官員直指，中方基本上是在告知美方，劉建超將是下任外長。

中共中央對外聯絡部新聞辦微信公眾號昨晚公布，劉建超在會見時說，中印互為鄰國，同為新興經濟體和發展中大國。中印關係改善，有助於為兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。

劉建超表示，中方願與印方一道，按照兩國領導人對雙邊關係的定位，不斷加強「14億中國人民同14億印度人民的交流對話」，增信釋疑，為雙方務實合作營造良好環境。

他說，希望雙方「重視和照顧彼此核心關切」，在現代化發展道路上相互成就，在國際和地區事務中加強團結。中方願與印度政黨保持友好交往，新形勢下共同推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

根據公布內容，羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）表示，印中友好源遠流長，兩國關係「至關重要」。印方願與中方一道，按照印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平對雙邊關係的指引，求同存異，加強交流合作。

羅國棟說，「分歧」不是印中關係的主流，希望雙方找到合作共處之道，攜手向前，為兩國人民帶來福祉，並為地區和世界和平與發展作出貢獻。