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黃循財會見劉建超　強調深化中新民間合作重要性

▲▼ 新加坡人民行動黨秘書長、政府總理黃循財會見劉建超 。（圖／翻攝 “中聯部新聞辦”微信公眾號）

▲新加坡人民行動黨秘書長、政府總理黃循財會見劉建超 。（圖／翻攝 中聯部新聞辦微信公眾號）

記者任以芳／綜合報導

新加坡人民行動黨秘書長、新加坡總理黃循財昨24日在新加坡會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。雙方就中新建交35周年背景下雙邊關係的進一步發展深入交流，並一致認為應加強兩國執政黨互信與協作，以應對共同挑戰，為新中兩國人民和區域福祉做出貢獻。

黃循財表示，新中關係當前發展勢頭良好。他回顧上月正式訪華，與習近平主席和李強總理等中方領導人成功會晤，強調雙方在深化合作方面達成多項重要共識。作為新中建交35周年的重要節點，新方期待透過雙邊合作聯委會及兩黨「一來一往」機制加強各層級互動，推動雙邊關係更上層樓，

面對國際形勢日益複雜多變，黃循財指出，新中兩國均面臨共同挑戰，雙方應進一步加強協作，拓展三方合作，推動地區合作進程，共同維護以規則為基礎的國際秩序。他也表示，新加坡人民行動黨和中國共產黨都是長期執政的政黨。希望兩黨加強理念交流，共同探討增加就業、處理好市場與政府關係等國計民生議題，提升各自決策能力水平，推動國家長期穩定發展，不斷增進兩國人民福祉。

劉建超祝賀新加坡建國60周年，表示在兩國領導人戰略引領下，中新關係已升級為「全方位高質量前瞻性夥伴關係」，展現兩國高水平合作成果與堅實戰略互信。他指出，中方始終將周邊外交置於優先位置，願與新方攜手推進和平發展、深化融合發展、促進地區穩定，共築命運共同體。

在全球政經格局深刻演變的背景下，劉建超強調，中方願與新方共同維護開放的區域主義與真正的多邊主義，推動貿易與投資自由化便利化，確保全球產業鏈供應鏈穩定運行，促進普惠、包容的經濟全球化。他特別指出，中方願與包括「全球南方」國家在內的各國加強團結協作，為世界提供更多穩定性與可預見性。

談及政黨交流，劉建超指出，中共與人民行動黨在執政理念上有許多共通點。去年雙方啟動「一來一往」互訪機制，開啟了兩黨交往新篇章。他表示，雙方作為執政黨，肩負著引領方向、回應民意的重要責任，中共願與行動黨深化交流合作，推動更高層級的對話與學習互鑒，提升兩黨應對風險挑戰和治理能力。

劉建超並介紹了中共在強化作風建設、貫徹中央八項規定精神、推進全面深化改革與「十五五」規劃制定等方面的最新進展。

雙方亦就當前國際與地區局勢交換意見，表達了進一步加強戰略溝通與協作的共同意願。中國駐新加坡大使曹忠明陪同會見。

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