男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的　現場卻沒人敢拿

▲男子在菜市場附近街頭擺出大疊現金，引發大量路人圍觀。（圖／翻攝自《極目新聞》）

圖文／CTWANT

一段影片近日在大陸社群網體瘋傳，只見一名中年男子在菜市場附近街頭擺出大疊疑似現金，引發大量路人圍觀。影片中，男子身穿白色襯衫與制服，胸前掛著寫有派出所名稱的識別牌，手持黑色塑膠袋，地上整齊擺放著十餘疊紙鈔模樣的紙張，並高聲喊道「一共20萬（約新台幣83.2萬元），需要的可以來拿。」

根據《極目新聞》報導，網路瘋傳影片顯示，該名男子身穿白色襯衫與制服，胸前掛著寫有派出所名稱的識別牌，在浙江省諸暨市楓橋鎮一處菜市場附近擺出大疊鈔票，並稱「一共20萬，需要的可以來拿。」畫面迅速引發熱議，有網友留言詢問「錢是真的嗎？」影片發布者回應稱「是真的，但沒有人敢拿。」

楓橋鎮政府相關工作人員受訪時表示，確實有聽聞此事，但目前尚不清楚詳細情況，也不清楚現金真偽。諸暨市楓橋派出所則回應，當日已有值班民警前往現場處理，證實鈔票是真的。經查該男子為當地居民，精神狀況不太穩定，平時經常騎著自行車在街上閒逛，但從未出現過攜帶大量現金在街頭擺攤的情形。

至於男子胸前佩戴的「派出所」識別牌，警方證實並非官方物品，而是其自行製作的。目前該事件未造成任何安全事故，警方已提醒家屬加強對其看護，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

▸ 退役跳水選手變身「男美人魚」 水下演出爆紅！月收入超驚人

▸ 老公一週給1500元生活費！人妻傻眼「夠吃嗎」 全場搖頭：妳很卑微

▸ 原始連結