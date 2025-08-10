台南普濟殿王巡醮爆衝突　疑「插番」轎班肢體推擠南警介入隔離

▲台南普濟殿王巡醮普化出巡，郡緯街發生兩廟轎班疑因「插番」問題引爆口角及肢體衝突，市警二分局警方及時介入隔開雙方人馬，而未擴大事端。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

睽違180年的台南普濟殿「王巡醮」普化出巡，10日下午在市區熱鬧舉行，神轎安座後與各交陪境友誼廟沿海安路辭轎，場面莊嚴熱鬧，但在遶境過程中，卻因「插番」問題引爆兩廟轎班發生肢體衝突，所幸在場戒護的市警二分局警方及時介入，隔開雙方才避免衝突擴大。

台南普濟殿「王巡醮」普化出巡，在10日晚間6時左右，發生兩轎班人員肢體推擠衝突，現場維持戒護的台南市警二分局警方發現，馬上上前制止，並立即隔開雙方，並隨行戒護，終於消弭這場紛爭。

據了解，廟會參與遶境的神轎皆循傳統，都有固定順序（俗稱番號），各廟宇神轎應依順序不可超越或插隊（插番），而「插番」則是出轎大忌，不僅被視為對神明不敬，也是廟會活動最容易爆發爭執的原因之一，但實際上由於遶境隊伍中常因各種因素，會有延誤的情況，偶會有人疑因不耐久候而搶先插番。此次衝突疑因靈德堂遭開元忠安宮「插番」，雙方人馬因而當場發生口角，而後爆發肢體推擠衝突，幸好二分局警方及時介入隔開雙方，才避免事態擴大。

台南市警二分局指出，事件發生於傍晚6時許，疑因天氣炎熱、久候不耐，引發轎班人員發生口角與推擠，警方獲報後立即調派警力到場控制，現場持續警戒以防再生事端。