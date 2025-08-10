民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台

▲民進黨性平部主任李晏榕。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷台中市長盧秀燕全妝勘災，還酸粉底液要價2400元，遭質疑是物化、歧視女性。民進黨性平部7日也發文譴責，不料卻遭青鳥出征，連性平部主任李晏榕也被肉搜、起底丈夫是香港人，還被青鳥懷疑是「內賊」，要求下台負責。

民進黨性平部7日表示，本黨立委王義川以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，「性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具」、「外貌羞辱是最膚淺的攻擊」，「我們不要厭女台派」。

貼文一出，同黨的新北市議員卓冠廷率先跳出來反擊，「我絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割」。他批評，性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

許多綠營網友灌爆性平部粉專，「聖母病適可而止」、「內賊紛紛現身蛤？」、「走火入魔、動輒得咎的性平」、「你們是王世堅嗎？」、「什麼時候了為什麼還要內鬥，團結一起先把823拿下更重要」、「誰在意這個，你們根本搞錯重點，欠電，我們不要沒用的性別平等事務部」、「扁自己小孩最大力，改叫亞洲家長部好了」、「我們不要左膠民進黨，忘了當初藍白怎麼攻擊花媽嗎」留言數近3400則。

除了性平部粉專外，性平部主任李晏榕個人臉書也被灌爆，還被起底老公是香港人，讓部分台派粉專、網友懷疑李晏榕早被滲透，應盡快下台。

不少綠營網友紛紛留言「我們不要左膠性平部！背刺自己人這麼厲害怎麼不好好幫忙罷免？」、「我交黨費不是用來養聖母病的你」、「打仗拉票沒看到你，背刺前線戰士還怕沒人知道！」、「沒事惡搞自己的一大戰將川哥幹嘛！滾下台啦！」

