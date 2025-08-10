　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台

▲▼民進黨中央記者會 回應黨工遭到性騷 被吃案事件 民進黨性平部主任李晏榕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨性平部主任李晏榕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷台中市長盧秀燕全妝勘災，還酸粉底液要價2400元，遭質疑是物化、歧視女性。民進黨性平部7日也發文譴責，不料卻遭青鳥出征，連性平部主任李晏榕也被肉搜、起底丈夫是香港人，還被青鳥懷疑是「內賊」，要求下台負責。

民進黨性平部7日表示，本黨立委王義川以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，「性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具」、「外貌羞辱是最膚淺的攻擊」，「我們不要厭女台派」。

▲▼民進黨今日召開例行中常會，立法委員王義川出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，同黨的新北市議員卓冠廷率先跳出來反擊，「我絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割」。他批評，性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

許多綠營網友灌爆性平部粉專，「聖母病適可而止」、「內賊紛紛現身蛤？」、「走火入魔、動輒得咎的性平」、「你們是王世堅嗎？」、「什麼時候了為什麼還要內鬥，團結一起先把823拿下更重要」、「誰在意這個，你們根本搞錯重點，欠電，我們不要沒用的性別平等事務部」、「扁自己小孩最大力，改叫亞洲家長部好了」、「我們不要左膠民進黨，忘了當初藍白怎麼攻擊花媽嗎」留言數近3400則。

▼綠營支持者不滿李晏榕未知會王義川、讓當事人有機會陳述，就先在社群發文譴責。（圖／翻攝自Threads）

▲▼民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台。（圖／翻攝自Threads）

▼綠營網友留言指李晏榕老公是香港人，「有被滲透的可能」。（圖／翻攝自臉書／李晏榕）

▲▼民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台。（圖／翻攝自臉書／李晏榕）

除了性平部粉專外，性平部主任李晏榕個人臉書也被灌爆，還被起底老公是香港人，讓部分台派粉專、網友懷疑李晏榕早被滲透，應盡快下台。

不少綠營網友紛紛留言「我們不要左膠性平部！背刺自己人這麼厲害怎麼不好好幫忙罷免？」、「我交黨費不是用來養聖母病的你」、「打仗拉票沒看到你，背刺前線戰士還怕沒人知道！」、「沒事惡搞自己的一大戰將川哥幹嘛！滾下台啦！」

▼台派粉專不滿李晏榕批評王義川，也揭露李的丈夫是香港人。（圖／翻攝自臉書／台灣人挺台灣黨）

▲▼民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆：滾下台。（圖／翻攝自臉書／台灣人挺台灣黨）

綠性平部批王義川「厭女言論」反挨轟　時力：王說錯話應誠懇道歉

綠性平部批王義川「厭女言論」反挨轟　時力：王說錯話應誠懇道歉

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子，也有支持者批評性平部。對此，時代力量黨主席王婉諭今（9日）表示，這件事單純就是說錯話，就虛心檢討、誠懇道歉，沒有什麼叫「相忍為國」，因為包含女性在內，所有人都是「國」的一份子。

823二波罷免倒數　綠營赴新店「拔羅波」：會扛起責任與公民同行

823二波罷免倒數　綠營赴新店「拔羅波」：會扛起責任與公民同行

幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

李晏榕民進黨性平部青鳥王義川

