彰師大性騷連環爆！諮商心理師公會：嚴重倫理失當「推3大改革」

▲彰師大前副校長張景然涉性騷女學生，其擅長領域為團體諮商，教育部發聲明，校方須依法、依規定調查。（圖／翻攝Google地圖）

記者陳致平／台北報導

國立彰化師範大學輔導與諮商學系近期爆發多起性騷擾及性侵事件，至今累計四名教授遭指控涉案，校方和相關單位已介入調查。對此，諮商心理師公會全國聯合會8日發表公開信，強調權勢性騷擾與侵犯事件是嚴重的倫理失當，未來將推動修訂更完備的倫理守則、提升諮商心理師的專業自律，心理師法修法建立懲戒制度，發揮實質懲處功能，以法規、自律、民眾識能三方面使心理師執業環境更為健全。

公開信中指出，近來彰師大事件對諮商界帶來的衝擊，讓不少人經歷了複雜且煎熬的情緒，並指出遭受侵犯的當事人，從事件初發的恐懼、自我懷疑，不論有沒有提出申訴，都經歷了撐著自己的漫長過程。除此之外，受傷的不只是被侵犯者，還有全國曾受教於行為人、信賴他們的學生與心理師。

全聯會表示，全國各諮商與輔導系所仍有許多令人敬重的教育者，他們秉持專業、致力於教學與研究、推動性別平等、參與公共事務，以身教和言教培育無數優質的諮商心理師，他們的努力不應被這些行為人的錯誤而連帶被抹殺。感謝他們的正直與努力，守護諮商心理師的專業訓練和倫理。

在公開信中提及，諮商界毫無畏懼的溫暖承接與批判建言，不僅是對事件表達了心痛與憤怒，更宣示拒絕姑息的決心。這些溫暖與批判是諮商輔導界可貴之處，希望大家都能看見、肯定並珍惜這樣有力量的自己與彼此。

「權勢性騷擾與侵犯事件是嚴重的倫理失當」，全聯會呼籲，藉此反思自己，不論身為教育者、督導者、心理師、實習生或受督者，皆警覺自己的專業權力與角色權力，培養性別和權力敏感度，時時自我檢視，確實遵守專業倫理，這不只是專業自律，更是對個案和學生的守護。

全聯會後續將推動以下事項：

一、 修訂更完備的諮商心理師專業倫理守則，以因應社會變遷，心理師執業多元化，重大倫理案件所需，做為各地方公會和全聯會審查倫理案件之依據。

二、 心理師法修法，建立懲戒制度。現行心理師法對於違反倫理案件者缺乏懲處條款，懲戒制度是目前修法重點之一，以發揮實質的懲處功能。

三、 提升諮商心理師的專業自律與民眾識能。也將舉辦心理師專業自律課程與座談，並宣導民眾認識諮商倫理與個案權利，使更能發揮自主權與自我保護能力。