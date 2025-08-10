苦情妹夜夜被「銬在床上」鎖鏈囚禁　男友：怕妳跑出去跟別人愛愛

▲澳洲一名32歲女子長期遭男友用鎖鏈囚禁，震驚社會。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）



記者曾羿翔／綜合外電

澳洲新南威爾斯州一名32歲女子布羅蒂·麥克古根（Broadie McGugan）驚險逃離長期囚禁，揭發她與34歲男友贊恩·伍德沃德（Zane Woodward）交往後，遭到極端控制與暴力對待的過程，她長期被銬在床架上，虐待毆打。

據澳洲媒體報導，兩人自去年9月開始交往，然而今年6月起，伍德沃德疑因懷疑女友出軌，竟以帶手銬的粗重金屬鎖鏈將她的腳踝鎖在床架上，「以免她偷偷跑出去與別人啪啪」。報導還指出，鎖鏈平時僅在如廁或用餐時短暫解開，但男方的控制愈演愈烈，後來演變成白天也不放人。

除身體限制外，伍德沃德還奪走麥克古根的手機、錢包與鑰匙，斷絕她與親友及工作單位的所有聯繫，形同軟禁在家。

本月5日下午，伍德沃德帶她前往ATM辦理銀行業務，麥克古根趁男子疏忽，衝入附近藥局向顧客求助，隨後在警方協助下成功脫困。據悉，伍德沃德當時開車在街道間徘徊，試圖尋回她的下落。

送醫檢查後，醫師發現麥克古根多根肋骨骨折、眼眶骨裂，並伴隨大面積瘀傷，推斷傷勢已持續數週，顯示她不僅遭非法拘禁，還長期遭受虐打。警方其後突襲男子住處，將伍德沃德拘捕，並以綁架、家暴、恐嚇、襲擊及非法拘禁等多項罪名起訴。



該案引發了澳洲國內外的社會關注，同時也凸顯了家庭暴力的持續危機以及早期介入的重要性。