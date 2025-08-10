2000萬勞斯萊斯撞爛！23歲陸女酒駕撞賓士　神秘背景爆熱議

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸籍23歲女子楊蘭蘭（Lanlan Yang）7月底在澳洲雪梨富人區玫瑰灣（Rose Bay）酒駕發生車禍，當時她駕駛價值新台幣2000萬的勞斯萊斯與賓士車對撞，造成賓士駕駛嚴重受傷，而女子的神秘身分與驚人財富引發關注。

澳洲媒體news.com.au、星島日報等報導，楊蘭蘭在7月27日凌晨開著豪車外出後發生車禍，撞傷電台主持人的司機普拉薩拉斯（George Plassaras），導致受害者全身多處骨折，需要截肢。楊蘭蘭並未受傷，酒測呈陽性，將於8月15日出庭。

依據媒體披露的畫面，兩輛車的車頭撞爛。但更令外界好奇的是楊蘭蘭的豪奢生活，在車禍發生之後，有人拍到她被護送離開現場，身上穿著香奈兒的鞋子等，且在案發數日後前往警局時，她全身名牌，有保鏢陪同。

據報導，楊蘭蘭居住在Vaucluse頂級海景公寓頂層，除肇事車輛外，另外還有一輛白色勞斯萊斯敞篷車，出入有保鏢護送。鄰居透露，楊蘭蘭是個很有禮貌的人，但從不多言、不與任何人深交，「看得出她不想讓人知道她是誰」。

此外，楊蘭蘭在網路世界幾乎可說是「查無此人」，沒有社群媒體帳號、無公司註冊、無房產登記、LinkedIn也無資料，職業背景、財富來源全是個謎。