社會 社會焦點 保障人權

惡夫妻把閨蜜關儲藏室當奴隸！不配合就淋熱水　人快死了丟包路邊

▲▼英國阿赫塔爾等犯罪集團被指控曾性虐待多名女子長達5年。（示意圖／達志影像）

▲台中一名女子遭恐嚇囚禁，猶如奴隸一般幫忙做家事、照顧小孩，因為不配合遭虐打重傷。（示意圖／達志影像）

記者許權毅／台中報導

台中市一對陳姓男子、田姓女子夫妻檔，瞎掰田女的閨蜜小芸（化名）偷取財物，逼她簽下106萬本票，並把小芸關在自家儲藏室，逼迫無償照顧夫妻倆的小孩、打掃家務，若不配合，就以各種物品毆打、燙熱水，時間將近1個月，小芸因為重傷，還被用推車推去街頭丟包，最後才被警方發現，全案近日判決出爐。

檢警查，陳男跟田女明知道小芸根本沒有偷取陳男之財務，仍以偷錢為由，脅迫罹患輕度智能障礙的小芸需要還錢，小芸心生畏懼，在2022年9月間，簽下總計106萬本票。

陳姓夫妻倆惡行不只如此，3個月後恐嚇小芸，因為沒有還款，所以需要簽立合約書，要求小芸承認當初跟夫妻倆借錢，現在必須無償照顧夫妻倆的小孩、打掃家務。夫妻倆跟另一名田男，就帶著小芸共同居住，把小芸囚禁在儲藏室，還在門外加裝密碼鎖，讓小芸不能離開，每當小芸想外出，就會有其中1人陪同監視，並且必須打掃、照顧小孩，猶如3人之奴隸。

檢方追查，假設小芸不配合，陳男跟田男就會持鐵棍、鐵條、保力達瓶、衣架、鎖頭等物品毆打，甚至會以打火機燒腳部、頭部，陳男還會用熱水燙小芸的身體，導致全身有多處受傷、開放性傷口。

直到隔年1月，3人發現小芸傷勢嚴重，已經無法自救，竟跟社區大樓借來推車，把小芸推到北區中華西街跟中山路口旁棄置，小芸被人發現倒臥在路邊報案，警方才查出此一離奇案件，循線逮捕陳男、田女以及田男3人，均收押。

陳男坦承犯行，但田女起初辯稱，自己不知道是老公要求小芸簽的借據跟合約書，是小芸跟男友說自己在外流浪，建議可以到自己家住，才讓小芸住進來，條件是要幫忙照顧小孩跟做家務，後來又改口，坦承有要求小芸簽下借據，最終目的是想逼小芸是做八大。

小芸證稱，自己根本沒有欠106萬，是被逼迫的，被拘禁在儲藏室內，確實有依照合約，去照顧小孩跟做家事，但沒有獲得任何報酬或是抵債，三餐則是被告3人買給自己，有時有吃，有時沒吃。

台中地院審酌，陳男、田女圖謀不勞而獲，利用罹患輕度智能障礙而難以向外求助的被害人，先後恐嚇取財、恐嚇得利，又與田男一同私行拘禁、只要不從就加以虐打，使被害人喪失行動自由，居於類似奴隸的地位。

衡量陳男、田男均坦承犯行，田女雖於訊問時坦承犯行，又於審判中翻供。全案依妨害自由之使人奴隸、遺棄、恐嚇取財、恐嚇得利等罪，分別判處陳男應執行2年10月、田女2年3月，田男2年1月。

